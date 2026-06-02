"حزب الله" مُلتزم بإعلان ترامب؟

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لُوِحظَ أنّه على الرغم من إعلان في عن رفض "حزب الله" وقف إطلاق نار بشكلٍ جزئيّ، إضافة إلى رفض معادلة "الضاحية مقابل مستوطنات "، أنّ "الحزب" لم يعمد اليوم إلى استهداف العمق الإسرائيليّ.وبحسب البيانات التي أصدرها "حزب الله" اليوم، فإنّه ركّز على استهداف القوّات الإسرائيليّة المتوغّلة في الجنوب، وآخر العمليات التي أعلن عنها، قصف جنود إسرائيليين في مُحيط .وفي هذا السياق، يقول مرجع عسكريّ، إنّ "حزب الله" يبدو أنّه حتّى الآن، يحترم ما أعلنه الرئيس الأميركيّ يوم أمس، على الرغم من أنّ الأمور قد تخرج عن السيطرة من جديد، إنّ لم يتمّ التوصّل إلى وقف إطلاق نار دائم، وخصوصاً في ظلّ إستمرار في عمليتها البريّة".