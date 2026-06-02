بعد إعتقاله عصراً... إسرائيل تُطلق سراح يوسف علي يحي

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أفادت مندوبة " "، أنّ الجيش الإسرائيليّ أطلق مساء اليوم، سراح المواطن يحي من كفرشوبا، بعد إعتقاله عصراً، أثناء عمله في تنظيف أراضٍ زراعية في محلة شرق البلدة.