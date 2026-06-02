بعد إنتهاء المفاوضات بين لبنان وإسرائيل... هذا ما قاله السفير ميشال عيسى

قال السفير الأميركي لدى ، إنّ "هناك تفاؤلاً بشأن المحادثات وهي تسير بشكل جيّد".

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وأضاف عيسى بعد انتهاء جلسة المفاوضات بين وإسرائيل في ، أنّ "وقف إطلاق النار أُعلن أمس ولا يزال سارياً حتى الآن".

وأوضح أنّ "الرئيس الأميركيّ لم يتواصل مع " "، وانما مع السفيرة اللبنانيّة لدى واشنطن ندى معوّض".