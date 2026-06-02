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لبنان
بعد إنتهاء المفاوضات بين لبنان وإسرائيل... هذا ما قاله السفير ميشال عيسى
Lebanon 24
02-06-2026
|
16:17
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قال السفير الأميركي لدى
لبنان ميشال
عيسى
، إنّ "هناك تفاؤلاً بشأن المحادثات وهي تسير بشكل جيّد".
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وأضاف عيسى بعد انتهاء جلسة المفاوضات بين
لبنان
وإسرائيل في
واشنطن
، أنّ "وقف إطلاق النار أُعلن أمس ولا يزال سارياً حتى الآن".
وأوضح أنّ "الرئيس الأميركيّ
دونالد ترامب
لم يتواصل مع "
حزب الله
"، وانما مع السفيرة اللبنانيّة لدى واشنطن ندى معوّض".
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