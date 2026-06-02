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لبنان
عن قصف الضاحية واستراتيجيّة إسرائيل في لبنان... ماذا أعلنت صحيفة أميركيّة؟
Lebanon 24
02-06-2026
|
16:29
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أشارت صحيفة "
نيويورك
تايمز"، إلى أنّ "طائرات "
حزب الله
" المسيّرة أطاحت بالاستراتيجية
الإسرائيلية
في
لبنان
".
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وقالت الصحيفة الأميركيّة، إنّ "الحملة الإسرائيلية ضدّ لبنان، التي بدأت بآمال كبيرة، تحوّلت الآن إلى مأزق يبدو فيه "حزب الله" أقوى مما كان عليه عند بداية الحرب".
ورأت أنّ" أمر رئيس الحكومة الإسرائيليّة
بنيامين نتنياهو
بقصف الضاحية الجنوبية لبيروت كان بمثابة إعتراف بأن الاستراتيجية الإسرائيلية في الحرب قد واجهت الفشل".
وأوضحت "نيويورك تايمز" أنّ "استراتيجية
إسرائيل
كانت تقوم على دفع "حزب الله" إلى التراجع من خلال إحتلال أراضٍ لبنانية".
وأفادت أنّ "إسرائيل لم تكن مستعدة للاستخدام الواسع من جانب "حزب الله" للطائرات المسيّرة الانتحارية الموجهة عبر الألياف الضوئية".
وتابعت أنّ "طائرات "حزب الله" المسيّرة تسبّبت في مفاجأة وارتباك داخل الجيش
الإسرائيلي
، إذ لم يكن يتوقع أن تكون بهذه الدرجة من الخطورة".
وختمت "نيويورك تايمز" بالقول، إنّ "الجنود الإسرائيليين في
جنوب لبنان
، أصبحوا أشبه بأهداف متحركة".
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بنيامين نتنياهو
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