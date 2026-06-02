عن قصف الضاحية واستراتيجيّة إسرائيل في لبنان... ماذا أعلنت صحيفة أميركيّة؟

أشارت صحيفة " تايمز"، إلى أنّ "طائرات " " المسيّرة أطاحت بالاستراتيجية في ".

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وقالت الصحيفة الأميركيّة، إنّ "الحملة الإسرائيلية ضدّ لبنان، التي بدأت بآمال كبيرة، تحوّلت الآن إلى مأزق يبدو فيه "حزب الله" أقوى مما كان عليه عند بداية الحرب".

ورأت أنّ" أمر رئيس الحكومة الإسرائيليّة بقصف الضاحية الجنوبية لبيروت كان بمثابة إعتراف بأن الاستراتيجية الإسرائيلية في الحرب قد واجهت الفشل".



وأوضحت "نيويورك تايمز" أنّ "استراتيجية كانت تقوم على دفع "حزب الله" إلى التراجع من خلال إحتلال أراضٍ لبنانية".

وأفادت أنّ "إسرائيل لم تكن مستعدة للاستخدام الواسع من جانب "حزب الله" للطائرات المسيّرة الانتحارية الموجهة عبر الألياف الضوئية".

وتابعت أنّ "طائرات "حزب الله" المسيّرة تسبّبت في مفاجأة وارتباك داخل الجيش ، إذ لم يكن يتوقع أن تكون بهذه الدرجة من الخطورة".

وختمت "نيويورك تايمز" بالقول، إنّ "الجنود الإسرائيليين في ، أصبحوا أشبه بأهداف متحركة".



