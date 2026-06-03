أهداف اقتصادية للغارات

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تشير المعطيات الميدانية خلال الساعات الأخيرة إلى أن الجيش يركز بشكل متزايد على استهداف المشاريع الاقتصادية الكبيرة والساحات الرئيسية في البلدات الجنوبية، إضافة إلى الساحات العامة والمراكز الحيوية التي تشكل قلب النشاط اليومي للسكان.وبحسب متابعين للتطورات، فإن هذا النمط من الاستهداف يهدف إلى إحداث أكبر قدر ممكن من الأضرار المادية من خلال ضربات محددة تطال مناطق مكتظة بالمباني والمحال التجارية.وتلفت المصادر إلى أن استهداف الساحات المركزية يؤدي في كثير من الأحيان إلى تضرر عدد كبير من المنازل والمؤسسات التجارية المحيطة بها، ما يفاقم حجم الخسائر ويزيد من الأعباء التي تواجهها البلدات الجنوبية المتضررة.