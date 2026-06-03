عن النمو في لبنان.. توقعٌ للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار

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قال والتنمية، اليوم الأربعاء، إن النمو سيتباطأ هذا العام في عدد من الأسواق النامية، بفعل الارتفاع الحاد في تكاليف الطاقة واضطرابات سلاسل الإمداد الناجمة عن الحرب في .وأشار البنك إلى تباطؤ النمو في دول رئيسية، بينها وأوكرانيا ومصر، فيما جاءت أكبر التعديلات على توقعاته الصادرة في شباط في والعراق.وخفض البنك توقعاته للبنان بمقدار 6 نقاط مئوية، وللعراق بمقدار 5.1 نقطة مئوية.ومن المتوقع أن ينكمش اقتصاد البلدين هذا العام، بنسبة 2% في لبنان و1.5% في .