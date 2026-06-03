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لبنان

بعد الاعتداء على موظفيها.. بيان لـ"كهرباء جبيل"

Lebanon 24
03-06-2026 | 02:24
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بعد الاعتداء على موظفيها.. بيان لـكهرباء جبيل
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 أصدرت شركة كهرباء جبيل، بياناً بعد الاعتداء الذي تعرض له عدد من موظفيها اثناء قيامهم بنزع التعديات عن أعمدة الكهرباء في احدى بلدات قضاء جبيل وتحطيم سيارات الشركة ، اشارت فيه إلى انه سبق لها ان وجهت بتاريخ 7 / 5 /2026 تعميماً بمثابة اخبار ونشرته".
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وقالت :"لقد تبين لنا وجود تمديدات عشوائية لكابلات فايبر على الأعمدة الكهربائية تتضمن أسلاكا معدنية تمرّر التيار الكهربائي عند تلامسها مع الشبكة الكهربائية وتعرّض المواطنين الذين يستفيدون من هذه الخدمة، لخطر الموت ولتلف المعدات المرتبطة بها، وحصل حادث.

- وفاة موظف كهرباء جبيل بمجرد لمس كابل الـ فايبر fiber المدود على الشبكة الكهربائية، في بلدة عمشيت.

- الخبراء المكلفون التحقيق بالموضوع كشفوا أن كابلات ال فايبر المستعمل يتضمن أسلاكا معدنية" تُمرِّر التيار الكهربائي وتشكل خطرًا على السلامة العامة .

- ليس هناك فعل تعدّ على الشبكة الكهربائية فقط،  بل فعل ومعرفة أصحاب كابلات ال فايبر بأنها تتضمن أسلاكًا معدنية مخالفة للمواصفات الفنية المعتمدة من أوجيرو ووزارة الاتصالات التي لا تتضمن أي أسلاك أو مواد معدنية.

- لقد تم تحرير محاضر ضبط بجميع أصحاب هذه الكابلات بسبب التعدي ذي على الشبكة الكهربائية وبسبب تعريض الجميع لخطر الموت .

وأبلغنا البلديات بنسخ عن محاضر الضبط وطلبنا منهم التعاون للعمل سويا للمحافظة على السلامة العامة ورفع الخطر عن المواطنين. وأيضا للإتصال باصحاب الكابلات لمعالجة الموضوع سريعا وإبلاغنا بالنتائج. أعطينا مهلة ايام معدودة من أجل ذلك رفعا للضرر عن المواطنين في أسرع وقت ممكن .

- لن ننتظر طويلا، كل من لا يتجاوب سنضطر آسفين بمعالجة الموضوع مباشرة ورفع الخطر بإزالة هذه الكابلات على مسؤولية اصحابها، وسنبلغ النيابة العامة اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم وفقا للقوانين المعمول بها .

- نرجو من الجميع الانتباه من هذه الكابلات وعدم لمسها، والاتصال بنا عند ملاحظتكم لأي تمريرات لهذه الكابلات على الشبكة الكهربائية أمام منازلكم ومتاجركم .

- نحن مستعدون دائما للتعاون لما فيه خير المصلحة والسلامة العامة".

واضاف البيان:"بتاريخ ١ / ٦ / ٢٠٢٦، وبنتيجة عدم تجاوب بعض البلديات وبعض أصحاب الكابلات لرفع التعدي عن شبكات الكهرباء التي تشكل خطر الموت، بتعريض السلامة العامة للخطر ،

وبنتيجة تبلغنا من وزارة الاتصالات بأنه لا يوجد أي ترخيص لأحد ، وإن خدمة الأنترنت محصورة فقط بـ أوجيرو وبكل مَن هُو متعاقد معها بصفة رسمية معلنة، وأي مخالفة او من يدعم هذه المخالفة او يتشارك بها تعتبر مخالفة جزائية تسبب بالهدر العام  يلاحق جزائيا".

وتابع :"لذا ، وجب علينا رفعاً للمسؤولية، ورفعا لخطر الموت عن الناس، وحفاظا على الشبكة الكهربائية التي تؤمن التيار الكهربائي للجميع، بدأت كهرباء جبيل بإزالة جميع التعديات وملاحقة المخالفين أمام القضاء المختص، وعلى اصحاب الكابلات ان يعملوا على تمديدها بعيدا من الشبكة الكهربائية التي تشكل خطر موت، ويمكنهم تمديدها وتركيبها على الابنية او تركيب أعمدة خاصة بهم او تمديدها تحت الأرض. فهذا أمر لا يعنينا بل يعني البلدية ووزارة الاتصالات، وعليه: لسنا مسؤولين عن خدمة الانترنت ، ولسنا مسؤولين عن هذه المخالفات ، ولسنا مسؤولين عن تعريض الناس لخطر الموت ، ولا علاقة لنا بما يقوم به أصحاب الكابلات وخدمة الانترنت".

وشكرت الشركة في بيانها "بلدية جبيل التي أخذت المبادرة بتنظيم هذا الموضوع وسنتعاون معها ضمن الأطر القانونية والتنظيمية، مع بلديات اخرى متعاونة"، واشارت إلى ان "احدى البلديات والتي رأت ان لا لزوم لذكر إسمها احتراما لأهاليها تخالف القوانين وتغطي وتدعم ازلامها بحكم القربى و ب... لتتعدى بوقاحة على آليات كهرباء جبيل ، فنحن لهم من الشاكرين لمستواهم الأخلاقي وهذا الموضوع أصبح بيد القضاء. وسنعود إليه لاحقا".

واوضحت ان "شبكات الكهرباء وتجهيزاتها انشئت  من مالنا الخاص لتأمين التيار الكهربائي للمشتركين ، تحت اشراف ومراقبة وزارة الطاقة والمياه، وعليه ، يمنع منعا باتا التعدي عليها او استعمالها من الغير لأي سبب كان ولأي خدمة من أي نوع كان".

وختم البيان:"نخدم وما زلنا مشتركي منطقة جبيل منذ اكثر من ٧٠ سنة ٢٤/٢٤ ساعة من خلال القوانين المعمول بها".
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