هل يلتزم نتنياهو بالاتفاق الايراني الاميركي؟

قرر في الساعات الأخيرة منح فرصة جدية للمسار الدبلوماسي الجاري، وذلك بعد سلسلة من الاتصالات التي جرت بين قيادة الحزب والمسؤولين الإيرانيين، والتي تناولت الاقتراح الأميركي المطروح لخفض التصعيد ...