بدء الرياضة الروحية السنوية للمطارنة الموارنة.. الراعي: نأمل أن تكون مباركة علينا

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بدأت في الصرح البطريركي في بكركي الرياضة الروحية السنوية للمطارنة الموارنة في وبلدان الانتشار برئاسة البطريرك والتي تستمر لغاية ظهر يوم السبت في السادس من الجاري وتختتم بالقداس الإلهي، وسيتولى الإرشاد فيها المدبر العام في الرهبانية الأنطونية الأب ميشال انطون خوري.بعد الصلاة المشتركة كانت للبطريرك كلمة ترحيب بالاساقفة والأب خوري وقال:" نأمل أن تكون هذه الرياضة الروحية مباركة علينا جميعا،وهي ضرورية بحد ذاتها لأنها مناسبة لتهيئة دخولنا إلى أعمال السينودوس التي ستبدأ يوم الاثنين المقبل في الثامن من الجاري".وشكر الراعي الأب خوري على توليه الإرشاد في هذه الرياضة منوها بدوره الفعال في الرهبنة والكنيسة.