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لبنان

بشأن الـ3 دورات.. نائب يعترض على قرار الوزيرة كرامي

Lebanon 24
03-06-2026 | 04:37
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بشأن الـ3 دورات.. نائب يعترض على قرار الوزيرة كرامي
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 أكد النائب إدكار طرابلسي أن "لجنة التربية النيابية التي تمثل الأهالي والطلاب والمعلمين تعترض على قرار وزيرة التربية ريما كرامي بإجراء ثلاث دورات لامتحانات البكالوريا لأسباب عديدة منها حماية الطلاب في ظل هذا الظرف المتأزم إذ لا يستطيع أحد أن يضمن سلامة أحد".
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وقال في حديث الى "صوت كل لبنان": "طالبنا وزيرة التربية بتأجيل الامتحانات الرسمية إلى 15 تموز لمعرفة إلى أين ستتجه المفاوضات ولا نستطيع أن نعرف الجهة التي تقف وراء هذا التمسك بقرار إجراء ثلاث دورات حيث أن هذا القرار يُعدّ تمييزًا بين الطلاب".

أضاف: "خاطبت رئيس الجمهورية لإعادة طرح ملف وزيرة التربية على مجلس الوزراء الذي أيّد تدابير الوزيرة ريما كرامي القاضية بأن تكون الامتحانات الرسمية على ثلاث دورات"، آملاً في أن يتراجع عن هذا القرار وأن تعمل الحكومة على إيجاد حلّ وتعديله.
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