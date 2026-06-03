بشأن الـ3 دورات.. نائب يعترض على قرار الوزيرة كرامي

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وقال في حديث الى "صوت كل ": "طالبنا وزيرة التربية بتأجيل الامتحانات الرسمية إلى 15 لمعرفة ستتجه المفاوضات ولا نستطيع أن نعرف الجهة التي تقف وراء هذا التمسك بقرار إجراء ثلاث دورات حيث أن هذا القرار يُعدّ تمييزًا بين الطلاب".أضاف: "خاطبت رئيس الجمهورية لإعادة طرح ملف وزيرة التربية على الذي أيّد تدابير ريما كرامي القاضية بأن تكون الامتحانات الرسمية على ثلاث دورات"، آملاً في أن يتراجع عن هذا القرار وأن تعمل الحكومة على إيجاد حلّ وتعديله.