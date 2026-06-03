ارتفاع في درجات الحرارة.. إليكم توقعات الطقس للأيام المقبلة

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وجاء في النشرة الآتي:-الحال العامة: طقس ربيعي مستقر يسيطر على والحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام المقبلة.ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر حزيران: بين 22 و 30، بين 21 و 29، وزحلة بين 16 و 32 درجة.-الطقس المتوقع في لبنان:الأربعاء: قليل الغيوم إجمالا مع استقرار بدرجات الحرارة، ورؤية سيئة على المرتفعات المتوسطة بسبب الضباب.الخميس: قليل الغيوم مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة على الساحل ودون تعديلها فوق الجبال وفي الداخل.الجمعة: قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات إعتبارا من بعد الظهر، وارتفاع بدرجات الحرارة بشكل طفيف.السبت: قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات المتوسطة وانخفاض طفيف بدرجات الحرارة.-الحرارة على الساحل من 20 الى 26 درجة، فوق الجبال من 12 الى 22 درجة، في الداخل من 12 الى 30 درجة.-الرياح السطحية: غربية وشمالية غربية نهارا، متقلبة ضعيفة ليلا سرعتها بين 10 و 25 كم/س.-الانقشاع: جيد على الساحل يسوء على المرتفعات المتوسطة بسبب الضباب.-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و 80 %.-حال البحر: هادئ، حرارة سطح الماء: 22 درجة.-الضغط الجوي: 763 ملم زئبق.-ساعة :5,27-ساعة غروب الشمس: 19,45