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لبنان

ارتفاع في درجات الحرارة.. إليكم توقعات الطقس للأيام المقبلة

Lebanon 24
03-06-2026 | 04:51
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ارتفاع في درجات الحرارة.. إليكم توقعات الطقس للأيام المقبلة
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، قليل الغيوم مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة على الساحل ودون تعديلها فوق الجبال وفي الداخل.
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وجاء في النشرة الآتي:

-الحال العامة: طقس ربيعي مستقر يسيطر على  لبنان والحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام المقبلة.

ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر حزيران: بيروت بين 22 و 30، طرابلس بين 21 و 29، وزحلة بين 16 و 32 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الأربعاء: قليل الغيوم إجمالا مع استقرار بدرجات الحرارة، ورؤية سيئة على المرتفعات المتوسطة بسبب الضباب.

الخميس: قليل الغيوم مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة على الساحل ودون تعديلها فوق الجبال وفي الداخل.

الجمعة: قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات إعتبارا من بعد الظهر، وارتفاع بدرجات الحرارة بشكل طفيف.

السبت: قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات المتوسطة وانخفاض طفيف بدرجات الحرارة.

-الحرارة على الساحل من 20 الى 26 درجة، فوق الجبال من 12 الى 22 درجة، في الداخل من 12 الى 30 درجة.        
 
-الرياح السطحية: غربية وشمالية غربية نهارا، متقلبة ضعيفة ليلا سرعتها بين 10 و 25 كم/س.

-الانقشاع: جيد على الساحل يسوء على المرتفعات المتوسطة بسبب الضباب.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين  55 و 80 %.

-حال البحر: هادئ، حرارة سطح الماء: 22 درجة.

-الضغط الجوي: 763 ملم زئبق.

-ساعة شروق الشمس:5,27

-ساعة غروب الشمس: 19,45
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المديرية العامة للطيران المدني

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