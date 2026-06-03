بالصورة... إنذار إسرائيليّ عاجل إلى سكان مبنى في بلدة الخرايب

وجّه الجيش الإسرائيليّ، إنذاراً عاجلاً إلى وتحديدًا إلى سكان ، وقال: "في ضوء قيام " " بخرق إتفاق وقف اطلاق النار واستهدافه للجبهة الداخلية الاسرائيلية يضطر الجيش الإسرائيليّ للعمل ضده بقوةّ لا سيما في مناطقكم. الجيش لا ينوي المساس بكم".



وأضاف الجيش الإسرائيليّ: "ندعو سكان المبنى المحدد بالأحمر في الخريطة المرفقة والمباني المجاورة له: أنتم موجودون بالقرب من مبنى يستخدمه "حزب الله". حرصًا على سلامتكم عليكم اخلاء المباني فورًا والانتقال إلى شمال . البقاء في منطقة المبنى المحدد يعرضكم للخطر".

#عاجل ‼️ إنذار عاجل إلى سكان وتحديدًا سكان الخرايب



🔸في ضوء قيام حزب الله الارهابي بخرق اتفاق وقف اطلاق النار واستهدافه للجبهة الداخلية الاسرائيلية يضطر جيش الدفاع للعمل ضده بقوةّ لا سيما في مناطقكم. جيش الدفاع لا ينوي المساس بكم.



🔸ندعو سكان المبنى المحدد بالأحمر في… pic.twitter.com/etbxcuYPM2 — (@AvichayAdraee) June 3, 2026 Advertisement