بالصورة... إنذار إسرائيليّ عاجل إلى سكان مبنى في بلدة الخرايب

#عاجل ‼️ إنذار عاجل إلى سكان لبنان وتحديدًا سكان الخرايب
🔸في ضوء قيام حزب الله الارهابي بخرق اتفاق وقف اطلاق النار واستهدافه للجبهة الداخلية الاسرائيلية يضطر جيش الدفاع للعمل ضده بقوةّ لا سيما في مناطقكم. جيش الدفاع لا ينوي المساس بكم.
🔸ندعو سكان المبنى المحدد بالأحمر في… pic.twitter.com/etbxcuYPM2
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) June 3, 2026
#عاجل ‼️ إنذار عاجل إلى سكان لبنان وتحديدًا سكان الخرايب
🔸في ضوء قيام حزب الله الارهابي بخرق اتفاق وقف اطلاق النار واستهدافه للجبهة الداخلية الاسرائيلية يضطر جيش الدفاع للعمل ضده بقوةّ لا سيما في مناطقكم. جيش الدفاع لا ينوي المساس بكم.
🔸ندعو سكان المبنى المحدد بالأحمر في… pic.twitter.com/etbxcuYPM2