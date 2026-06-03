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لبنان
"قصف سيطال بيروت".. تقرير إماراتي يحذر من تصعيد كبير
Lebanon 24
03-06-2026
|
12:00
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نشرَ موقع "إرم نيوز"
الإماراتي
تقريراً جديداً تحدث فيه عن واقع
الجبهة
اللبنانية
حالياً في ظلّ استمرار القصف
الإسرائيلي
على مناطق عدّة، في حين أنه ما من تطبيق فعلي على الإطلاق لما يُسمى باتفاق وقف إطلاق النار.
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التقرير يقول إنَّ الغموض يخيم على التفاهمات المطروحة لخفض التصعيد بين
لبنان
وإسرائيل، وسط تحذيرات من أن أي اتفاق لا يزال يفتقر إلى الضمانات الكافية لمنع انهياره، في وقت تتزايد فيه المخاوف من انتقال دائرة الاستهداف الإسرائيلي إلى قلب العاصمة
بيروت
إذا تعثرت الترتيبات الأمنية الجارية أو تجددت الهجمات على شمال
إسرائيل
.
ونقل التقرير عن مصدر عسكري لبناني قوله إنّ "التفاهمات المتداولة حتى الآن ما تزال هشة وقابلة للاهتزاز عند أول اختبار ميداني، موضحاً أن إسرائيل حصلت على تفاهمات أمنية تتيح لها الرد السريع على أي استهداف لشمالها، من دون الحاجة إلى ترتيبات أو موافقات إضافية".
وقال المصدر لـ"إرم نيوز" إن التقديرات الأمنية السائدة تشير إلى أن بيروت قد تكون في مقدمة الأهداف المحتملة في حال انهيار التهدئة، مشيراً إلى أن طبيعة الردود
الإسرائيلية
المتوقعة تختلف عن الجولات السابقة من التصعيد.
وبحسب المصدر، فإن الاتفاق لم يدخل حيز التنفيذ بصورة نهائية حتى الآن، إذ لا تزال ملامحه مرتبطة بالمفاوضات الجارية في
واشنطن
وما ستسفر عنه الاجتماعات المتعلقة بوقف إطلاق النار وآليات تنفيذ خطة حصر السلاح.
كذلك، ذكر التقرير أن الإعلان عن أي تفاهم نهائي سيبقى مرهوناً بنتائج هذه المباحثات، خصوصاً في ظل استمرار الخروقات الميدانية وغياب ضمانات واضحة تضمن
التزام
جميع الأطراف ببنوده.
وأوضح أن التفاهم المطروح يركز بصورة أساسية على العاصمة بيروت، مقابل منع أي استهداف لشمال إسرائيل، في حين يبقى الوضع العسكري في
جنوب لبنان
خارج إطار التسوية الكاملة، مع استمرار الإجراءات الأمنية وعمليات الإخلاء في مناطق واسعة من الجنوب.
أيضاً، أشار المصدر إلى أن "
حزب الله
" لا ينظر بإيجابية إلى الصيغة المطروحة، باعتبارها لا تشمل كامل الأراضي اللبنانية، بل تقتصر على ترتيبات مرتبطة بالعاصمة وضاحيتها الجنوبية.
وذكر المصدر أن الحزب يعتبر أي اتفاق جزئي عرضة للانهيار، ويتمسك بأن تشمل أي تفاهمات جميع المناطق اللبنانية، الأمر الذي يزيد من تعقيد فرص الوصول إلى تسوية مستقرة، لافتاً إلى أنَّ هذا الموقف يرفع احتمالات توسيع بنك الأهداف الإسرائيلي مستقبلاً، خصوصاً مع استمرار التوتر العسكري وعدم حسم الملفات الخلافية المرتبطة بالسلاح وآليات تطبيق أي اتفاق محتمل.
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