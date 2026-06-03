بعد فقدانها يوم أمس في حبوش... العثور على جثمان شهيدة من الجنسيّة السريلانكية

أفادت مندوبة " "، عن العثور على جثمان مواطنة سريلانكية، استشهدت في بلدة .

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وكانت المواطنة السريلانكية قد فُقدت، بعد شنّ طائرة مسيّرة إسرائيليّة، غارة على البلدة، يوم أمس.