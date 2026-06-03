وزارة الصحة بعد إستهداف المسعفين في شحور: لوضع حدّ لهذه الإستباحة الممنهجة

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صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن العدو استهدف بشكل مباشر سيارة إسعاف لجمعية الرسالة ما أدى إلى استشهاد اثنين من المسعفين وإصابة ثالث بجروح خطرة جدا استدعت نقله لغرفة العمليات.إن هذا النهج اللاإنساني والهمجي الذي يعتمده العدو الإسرائيلي يشكل وصمة عار لما يجسده من ازدراء للقانون الدولي الإنساني الذي أكد على حماية العاملين الصحيين.وإن الوزارة تناشد الهيئات الدولية وكل من بقي له ضمير إنساني رفع الصوت عاليا لوضع حد لهذه الاستباحة الممنهجة.والتحية كل التحية للمسعفين الابطال الذين يتنقلون بين البلدات والمناطق الواقعة تحت وطأة مجردين من أي وسيلة دفاعية سوى حسهم الإنقاذي وتضحياتهم ودمائهم التي لا يبخلون بها التزاما برسالتهم الإنسانية.