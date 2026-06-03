في النبطية.. إجراءات ميدانية استثنائية

سُجل في الأيام الأخيرة تعزيز توزيع نقاط إسعافية عديدة على طريق عام ، وذلك في إطار خطط جديدة لتلك الفرق أساسها التحرك السريع نحو أي استهداف قد يحصلُ في النطاق الجغرافي القريب منها.

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في الوقت نفسه، عُلم أن جهات إغاثية عمدت إلى تقليص عدد العناصر الفاعلين حالياً وبالتالي عدم حصرهم في مكان معين خشية حصول أي استهداف.

وبحسب المصادر، فإن هذه الخطوات تأتي انطلاقاً من إجراءات ميدانية ضرورية، لاسيما مع تصاعد العمليات ناهيك عن الاستهدافات المتكررة التي تطال طريق عام النبطية.