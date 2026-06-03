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لبنان

معلومات جديدة عما جرى أمس بين لبنان وإسرائيل في واشنطن... هذه كواليس المفاوضات

Lebanon 24
03-06-2026 | 10:03
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معلومات جديدة عما جرى أمس بين لبنان وإسرائيل في واشنطن... هذه كواليس المفاوضات
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أفادت معلومات صحافية، أنّ نحو 6 أو 7 إقتراحات وضعت على طاولة المفاوضات أمس، للتوصّل الى وقف إطلاق نار شامل، ولكن الإسرائيليين تهرّبوا مراراً من الالتزام الفوري بوقف النار التام.
 
 
وأشارت المعلومات إلى تململ أميركي من المراوغة الإسرائيلية في مفاوضات أمس، كلما وصل النقاش الى نقطة تحتاج الى أجوبة حاسمة.
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وفي هذا السياق، قال مصدر ديبلوماسيّ، إنّ الولايات المتّحدة الأميركيّة تتفهم الأرقام التي قدمها لبنان حول الانتهاكات الإسرائيلية، كما أن الوفد اللبناني اعترض على استهداف أحياء مدنية لكن الإسرائيليين برّروا بأن هذه المناطق لم "تُنظّف" تماماً.
 
 
وأضاف المصدر أنّ الإسرائيليين لم يتساهلوا أمس، في موضوع الانسحاب، ويشترطون آلية أمنية لمراقبة حصر السلاح، وإحدى أفكارهم أنّ ينتشر الجيش ويعمل في مناطق من دون خروج الجيش الاسرائيلي منها وهذا مرفوض لبنانياً.
 
 
وتابع أنّ مفاوضات أمس، تناولت تصوّر كلّ من لبنان وإسرائيل وأميركا لمرحلة ما بعد "اليونيفيل".
 
 
 
 

 

 
 
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