معلومات جديدة عما جرى أمس بين لبنان وإسرائيل في واشنطن... هذه كواليس المفاوضات

أفادت معلومات صحافية، أنّ نحو 6 أو 7 إقتراحات وضعت على طاولة المفاوضات أمس، للتوصّل الى وقف إطلاق نار شامل، ولكن الإسرائيليين تهرّبوا مراراً من الالتزام الفوري بوقف النار التام.

وأشارت المعلومات إلى تململ أميركي من المراوغة في مفاوضات أمس، كلما وصل الى نقطة تحتاج الى أجوبة حاسمة.

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وفي هذا السياق، قال مصدر ديبلوماسيّ، إنّ الولايات المتّحدة الأميركيّة تتفهم الأرقام التي قدمها حول الانتهاكات الإسرائيلية، كما أن الوفد اللبناني اعترض على استهداف أحياء مدنية لكن الإسرائيليين برّروا بأن هذه المناطق لم "تُنظّف" تماماً.

وأضاف المصدر أنّ الإسرائيليين لم يتساهلوا أمس، في موضوع الانسحاب، ويشترطون آلية أمنية لمراقبة حصر السلاح، وإحدى أفكارهم أنّ ينتشر الجيش ويعمل في مناطق من دون خروج الجيش الاسرائيلي منها وهذا مرفوض لبنانياً.