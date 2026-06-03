الحصيلة الإجمالية للعدوان الإسرائيليّ: 3516 شهيداً



صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن الحصيلة التراكمية الاجمالية للعدوان منذ 2 آذار حتى 3 حزيران باتت كالتالي:

3516 شهيدا و 10674 جريحا.

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