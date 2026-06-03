نتنياهو: العديد من هؤلاء موجودون في بيروت

قال رئيس الحكومة الإسرائيليّة ، إنّ "العديد ممن يستهدفون موجودون في ".

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وأضاف نتنياهو لـ" بي سي": "أتفق مع الرئيس الأميركيّ على قضايا مرتبطة بإيران، ونختلف أحيانا بجوانب تكتيكية لكننا نتوصّل إلى حلول".

وتابع: "نفحص إذا ما كان " " شنّ هجوماً على البلدات الشمالية بعد دخول التهدئة حيّز التنفيذ".