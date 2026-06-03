صواريخ ومسيّرات... "حزب الله" يصعّد عملياته ضد الجيش الإسرائيلي

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أعلن " " ،"ان الإسلامية استهدفت تجمّعين لجنود جيش العدو قرب بركة المرج شمال المحتلة وبلدة رشاف في بصليتين صاروخيتين.وفي بيان، لاحق، أعلن الحزب ، انه "وبعد محاولة قوّة إسرائيليّة التّقدم من بلدة رشاف باتّجاه بلدة حدّاثا، استهدفتها المقاومة الإسلامية بقذائف المدفعيّة وصلية صاروخيّة ممّا أجبرها على التّراجع".واستهدفت "المقاومة" أيضا تجمّعًا لآليّات وجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في بسربٍ من المسيّرات الانقضاضيّة.