غضب وحملة منظمة ضد منجّمة!

تعرّضت منجّمة باتت تحظى بمتابعة واسعة في الآونة الأخيرة لحملة منظمة يقودها حزب سياسي بارز، في ظل تصاعد الاهتمام الإعلامي والشعبي بتوقعاتها التي بات قسم كبير من اللبنانيين يترقبها بشكل شبه يومي.



وبحسب المعلومات، فإن بعض التوقعات التي أطلقتها وأثارت استياء هذا الحزب شكّلت سبباً لتكثيف الانتقادات والتصويب عليها، في محاولة للحدّ من تأثير تصريحاتها وتخفيف وقعها لدى المتابعين.

Advertisement