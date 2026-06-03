وزير الخارجية الإيراني: قواتنا مستعدة لضرب إسرائيل إذا اعتدت على بيروت

قال ، اليوم الأربعاء، "نحن نعتبر بلداً شقيقاً وصديقاً لنا، ولم نسعَ أبداً إلى التدخل في شؤونه الداخلية".

وأشار إلى أن "لبنان جزء لا يتجزأ من الحرب بين وأميركا وإسرائيل، ويتعرض للعدوان"، لافتاً إلى أن "مصير الحرب بين إيران وأميركا وإسرائيل ليس منفصلاً عن مصير الحرب في لبنان".

وشدّد على أن "موقف إيران واضح جداً، وهو أن نهاية الحرب ووقف إطلاق النار يجب أن يشملا إيران وجميع جبهات ، ومن بينها لبنان".

وقال: "عند التوصل إلى وقف إطلاق النار، طلبت من رئيس وزراء باكستان إدراج عبارة 'لبنان خاصة' عند الحديث عن توقف الحرب في جميع الجبهات"، مؤكداً أن "المعادلة هي إما أن تتوقف الحرب في إيران ولبنان، أو ألا تتوقف لا في إيران ولا في لبنان".

وأضاف: "عندما وصل الأمر إلى أن يهاجم الجيش الضاحية الجنوبية لبيروت، اتخذنا موقفاً قاطعاً، وكانت قواتنا المسلحة مستعدة للرد".

وتابع: "قلت لجميع الجهات التي تواصلت معي بوضوح إن نتيجة العدوان على ستكون عودة الحرب، ومن واجبنا التصدي لهذا العدوان"، مؤكداً أن "قواتنا المسلحة مستعدة لضرب إذا اعتدت على بيروت".

وختم بالقول: "هذه الحرب سوف تنتهي في إيران وفي لبنان أيضاً، وهذا موقفنا الواضح".