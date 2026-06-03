تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

وزير الخارجية الإيراني: قواتنا مستعدة لضرب إسرائيل إذا اعتدت على بيروت

Lebanon 24
03-06-2026 | 14:39
A-
A+
وزير الخارجية الإيراني: قواتنا مستعدة لضرب إسرائيل إذا اعتدت على بيروت
وزير الخارجية الإيراني: قواتنا مستعدة لضرب إسرائيل إذا اعتدت على بيروت photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الأربعاء، "نحن نعتبر لبنان بلداً شقيقاً وصديقاً لنا، ولم نسعَ أبداً إلى التدخل في شؤونه الداخلية".

وأشار عراقجي إلى أن "لبنان جزء لا يتجزأ من الحرب بين إيران وأميركا وإسرائيل، ويتعرض للعدوان"، لافتاً إلى أن "مصير الحرب بين إيران وأميركا وإسرائيل ليس منفصلاً عن مصير الحرب في لبنان".

وشدّد على أن "موقف إيران واضح جداً، وهو أن نهاية الحرب ووقف إطلاق النار يجب أن يشملا إيران وجميع جبهات المقاومة، ومن بينها لبنان".

وقال: "عند التوصل إلى وقف إطلاق النار، طلبت من رئيس وزراء باكستان إدراج عبارة 'لبنان خاصة' عند الحديث عن توقف الحرب في جميع الجبهات"، مؤكداً أن "المعادلة هي إما أن تتوقف الحرب في إيران ولبنان، أو ألا تتوقف لا في إيران ولا في لبنان".

وأضاف: "عندما وصل الأمر إلى أن يهاجم الجيش الإسرائيلي الضاحية الجنوبية لبيروت، اتخذنا موقفاً قاطعاً، وكانت قواتنا المسلحة مستعدة للرد".

وتابع: "قلت لجميع الجهات التي تواصلت معي بوضوح إن نتيجة العدوان على بيروت ستكون عودة الحرب، ومن واجبنا التصدي لهذا العدوان"، مؤكداً أن "قواتنا المسلحة الإيرانية مستعدة لضرب إسرائيل إذا اعتدت على بيروت".

وختم بالقول: "هذه الحرب سوف تنتهي في إيران وفي لبنان أيضاً، وهذا موقفنا الواضح".

Advertisement
مواضيع ذات صلة
نائب وزير الخارجية الإيراني: إذا عدنا إلى الحرب فسنرد بكل قوتنا
lebanon 24
Lebanon24
04/06/2026 01:09:57 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الإيراني: الكويت اعتدت على قارب إيراني واحتجزت 4 إيرانيين ونطالب بإطلاق سراحهم فورا ونحتفظ بحق الرد
lebanon 24
Lebanon24
04/06/2026 01:09:57 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإيراني: إذا ارتكب العدو حماقة جديدة واعتدى على بلادنا سنفتح جبهات ضده بأدوات وأساليب جديدة
lebanon 24
Lebanon24
04/06/2026 01:09:57 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الإيراني في اجتماع دول البريكس: مستعدون للقتال بكل قوتنا دفاعا عن حريتنا ومستعدون لاتباع الدبلوماسية ودعمها
lebanon 24
Lebanon24
04/06/2026 01:09:57 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

عربي-دولي

وزير الخارجية الإيراني

وزير الخارجية

عباس عراقجي

الإسرائيلي

الإيرانية

الإيراني

المقاومة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:00 | 2026-06-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:33 | 2026-06-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:40 | 2026-06-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:00 | 2026-06-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:00 | 2026-06-03 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
17:00 | 2026-06-03
Lebanon24
16:55 | 2026-06-03
Lebanon24
16:53 | 2026-06-03
Lebanon24
16:50 | 2026-06-03
Lebanon24
16:32 | 2026-06-03
Lebanon24
16:27 | 2026-06-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24