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لبنان

لبنان وإسرائيل يوقّغان على وقف شامل لإطلاق النار

Lebanon 24
03-06-2026 | 18:59
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لبنان وإسرائيل يوقّغان على وقف شامل لإطلاق النار
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عقدت الولايات المتحدة الاجتماع الثلاثي الرابع رفيع المستوى بين ممثلين عن لبنان وإسرائيل يومي 2 و3 حزيران 2026.
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وقد أكد البيان المشترك بين الولايات المتحدة ولبنان وإسرائيل أنه "نتيجة للمفاوضات التي قادتها أميركا وافق كل من إسرائيل ولبنان على تنفيذ وقف لإطلاق النار على أن يكون هذا الوقف مشروطًا بالتوقف الكامل لإطلاق النار من جانب حزب الله وإخلاء جميع عناصره من منطقة جنوب الليطاني".
وجاء في البيان: "اتفق لبنان واسرائيل بتوجيه من الولايات المتحدة على الإسراع في إنشاء مناطق تجريبية تتولى فيها القوات المسلحة اللبنانية السيطرة الحصرية على الأراضي من دون وجود أي جهات مسلحة غير تابعة للدولة".
وأكد أن "مستقبل العلاقة بين إسرائيل ولبنان يجب أن يقرره حصراً الحكومتان السياديتان ونرفض أي محاولة من أي دولة أو جهة غير حكومية لاحتجاز مستقبل لبنان أو التأثير عليه".
وجاء في البيان أن "الوفود بحثت إطاراً أمنياً يستند إلى المناقشات التي جرت في وزارة الدفاع الأميركية في 29 أيار بهدف ضمان سيادة لبنان وإسرائيل وأمنهما ووحدة أراضيهما بشكل مستدام بما يشمل تفكيك الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة ومنع إعادة تشكّلها".
وأضاف البيان المشترك: "الولايات المتحدة جدّدت دعمها المستمر للحكومة اللبنانية والاسرائيلية في ممارسة سيادتهما وأن أي اتفاق لوقف الأعمال العدائية يجب أن يتم التوصل إليه مباشرة بين الحكومتين وبرعاية أميركية وليس عبر أي مسار منفصل".
وتابع: "إسرائيل أكدت أن أمنها واحترام وحدة أراضيها لا يمكن تحقيقهما إلا من خلال نزع سلاح حزب الله وتفكيك بنيته التحتية في مختلف أنحاء لبنان وشددت على أهمية المفاوضات المباشرة برعاية الولايات المتحدة لحل جميع القضايا العالقة وتحقيق سلام وأمن دائمين".
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