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لبنان

دخول أميركي على ملف الإعمار

Lebanon 24
03-06-2026 | 22:44
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دخول أميركي على ملف الإعمار
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كتبت «الأخبار» أن «غرفة التجارة الأميركية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا» وجّهت دعوة خاصة لبعض النشطاء ورجال الأعمال في ولاية ميتشيغن لحضور لقاء خاص، للبحث في «الجهود الإنسانية وإعادة الإعمار في لبنان»، مع بيل معدراني اللبناني الأصل، والرئيس التنفيذي لشركة «ساكلوبس» للدفاع، وهي شركة متعاقدة مع وزارة الحرب الأميركية ومتخصّصة في تطوير أنظمة مضادة للمسيرات وأنظمة اتصال ورصد.
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ويزعم منظمو اللقاء أن معدراني حصل على تفويض لتسهيل دخول مساعدات إنسانية إلى القرى المسيحية الحدودية عبر الجيش اللبناني، وأنه بصدد العمل على آليات للمساعدات لبقية المناطق في الجنوب. إلا أن الهدف الخفي أيضاً هو ترتيب الحصول على عقود أو تسهيلات لمناقصات إعادة الإعمار بعد الحرب على غرار ما تم التخطيط له في غزة. وكان لافتاً عمل المنظمين على استقطاب شخصيات شيعية في الجالية اللبنانية في الولاية الأميركية، حيث بدا واضحاً الحرص على دعوة هذه الشخصيات لإضفاء شرعية على اللقاء. ومن المعروف أن «ساكلوبس» تعمل ضمن شبكة علاقات واسعة معروفة بعدائها للمقاومة ...
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