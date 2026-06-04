بيان السفارة يلغي قرارات الحكومة

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فنّد ديبلوماسي عريق في لقاء سياسي موسع البيان الصادر عن في الاميركية الاحد الفائت عقب الاعلان عن وقف اطلاق النار.وقرأ الديبلوماسي العريق بعض الفقرات الواردة في البيان مثل "امتناع عن تنفيذ هجمات ضد " و"نقلت السفيرة نتائج المناقشات إلى ، الذي قام بدوره بإبلاغ حزب الله بها".واعتبر الديبلوماسي العريق ان الفقرات الواردة اعلاه تشكل عمليا الغاء للقرارات التي اصدرتها الحكومة بتاريخ الثاني من آذار الفائت لجهة الحظر الفوري لكافة أنشطة "حزب الله" العسكرية والأمنية واعتبارها خارجة عن القانون، والزامه بتسليم سلاحه إلى وحصر دوره في العمل السياسي".