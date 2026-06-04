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لبنان

بيان السفارة يلغي قرارات الحكومة

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
04-06-2026 | 01:30
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بيان السفارة يلغي قرارات الحكومة
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فنّد ديبلوماسي عريق في لقاء سياسي موسع البيان الصادر عن السفارة اللبنانية في الولايات المتحدة الاميركية الاحد الفائت عقب الاعلان عن وقف اطلاق النار.
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وقرأ الديبلوماسي العريق بعض الفقرات الواردة في البيان مثل "امتناع حزب الله عن تنفيذ هجمات ضد إسرائيل" و"نقلت السفيرة معوض نتائج المناقشات إلى الرئيس عون، الذي قام بدوره بإبلاغ حزب الله بها". 
واعتبر الديبلوماسي العريق ان الفقرات الواردة اعلاه تشكل عمليا الغاء للقرارات التي اصدرتها الحكومة بتاريخ الثاني من آذار الفائت لجهة الحظر الفوري لكافة أنشطة "حزب الله" العسكرية والأمنية واعتبارها خارجة عن القانون، والزامه  بتسليم سلاحه إلى الدولة اللبنانية وحصر دوره في العمل السياسي".

المصدر: لبنان 24
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