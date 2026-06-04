تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

لا خيار أمام أميركا سوى تسليح الجيش وتقويته

اندريه قصاص Andre Kassas

|
Lebanon 24
04-06-2026 | 02:00
A-
A+
لا خيار أمام أميركا سوى تسليح الجيش وتقويته
لا خيار أمام أميركا سوى تسليح الجيش وتقويته photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
لم يعد أمام الولايات المتحدة الأميركية، إذا كانت جادة فعلًا في سعيها إلى تثبيت الاستقرار في لبنان ومنع انزلاقه مجددًا إلى دوامة الحروب المفتوحة، سوى خيار واحد يتمثل في الاستثمار الجدي في المؤسسة العسكرية اللبنانية، من خلال تسليح الجيش وتعزيز قدراته البشرية واللوجستية والتقنية، ليصبح المرجعية الأمنية الوحيدة القادرة على بسط سلطة الدولة على كامل أراضيه، مع الأخذ في الاعتبار ما يمكن أن يواجهه الجيش من تحدّيات لا يُستهان بها، والتي تحيط به من الداخل ومن الخارج، خصوصًا أن ثمة من لا يزال يراهن على فشل هذه المؤسسة في القيام بالدور المطلوب منها في المرحلة اللاحقة، والتي تتطلب المزيد من الحكمة والشجاعة والإقدام.
Advertisement
فالتجارب السابقة أثبتت أنّ أي مقاربة تقوم على إدارة الأزمات بدلًا من معالجتها جذريًا، أو على ترك الساحة اللبنانية رهينة موازين القوى الإقليمية، لا تؤدي إلا إلى إنتاج جولات جديدة من التوتر وعدم الاستقرار. أما بناء مؤسسة عسكرية قوية ومتماسكة، تحظى بثقة اللبنانيين وبدعم المجتمع الدولي، فيشكّل المدخل الطبيعي لترجمة القرارات الدولية والاتفاقات الأمنية إلى وقائع ثابتة على الأرض.
كما أنّ واشنطن تدرك أكثر من أي وقت مضى أنّ مطالبة الدولة اللبنانية بتحمل مسؤولياتها الأمنية والعسكرية يجب أن تقترن بتوفير الإمكانات اللازمة لها. فلا يمكن مطالبة الجيش بالانتشار الكامل، وضبط الحدود، ومراقبة مناطق واسعة وحساسة، فيما لا تزال قدراته مرتبطة إلى حد بعيد بالمساعدات المحدودة وبالإمكانات المتواضعة مقارنة بحجم التحديات الملقاة على عاتقه.
ومن هنا، فإنّ أي مشروع جدي لمرحلة ما بعد الحرب لا يمكن أن يقوم على إضعاف الجيش أو إبقائه في موقع المتلقي للمساعدات الرمزية، بل على تحويله إلى مؤسسة قادرة على فرض الاستقرار وحماية الحدود ومنع عودة الفوضى. وهذا ما يجعل دعم الجيش ليس مصلحة لبنانية فحسب، بل مصلحة أميركية ودولية أيضًا، لأن البديل عن الدولة القوية ليس إلا المزيد من الفراغ والفوضى وعدم اليقين.
لذلك، قد تكون الرسالة الأوضح التي تحملها المفاوضات الجارية اليوم في واشنطن، بشقيّها السياسي والعسكري، أنّ مستقبل الاستقرار في لبنان لن يُبنى بالضغوط العسكرية وحدها، ولا بالتفاهمات السياسية المجردة، بل بتمكين الدولة ومؤسساتها الشرعية، وفي مقدمتها الجيش ، ليكون بالفعل الضامن الوحيد للأمن والسيادة والاستقرار.
وهذا ما عبّر عنه الرئيس عون بشدّة، مبديًا حرصه على السلم الأهلي والاستقرار الداخلي في لبنان، ومنع الفتنة التي من شأنها ان تهدد بقاء لبنان "لأن كل من يغذيها يقدم خدمة لإسرائيل"، مؤكدًا أن العمود الفقري والاساس لمنع الفتنة هو الجيش والأجهزة الأمنية، "الذين يتعرضون في بعض الأحيان للانتقاد والتهجم فيما يواصلون تقديم اعلى درجات التضحيات والشهداء على مذبح الوطن، ويقومون بواجبهم على أكمل وجه على رغم الازمة الاقتصادية القاسية التي يمرّ بها لبنان".
ولكن ما دام "حزب الله" لا يعتبر سلاحه مجرد أداة عسكرية يمكن تسليمها بقرار سياسي، بل يتمسّك به قناعة منه بأنه جزء من هويته ودوره الاستراتيجي وعلاقته بمحور إقليمي تقوده إيران، لذلك فإنّ أي حديث عن التخلي عن السلاح لا يمكن أن يُختصر بمطلب داخلي أو بقرار حكومي، بل يرتبط بمجموعة من الشروط والتحولات الداخلية والإقليمية. وهذا ما يعيق دور الجيش في بسط سلطة الدولة على كامل التراب اللبناني.
إلاّ أن ثمة قناعة لدى أركان السلطة بأن هناك أربعة عوامل أساسية قد تدفع "الحزب" إلى القبول بمسار يؤدي تدريجيًا إلى حصر السلاح بيد الدولة، وهي:
أولًا: وجود دولة قوية وقادرة، إذ طالما ربط "الحزب" مسألة سلاحه بضعف الدولة وعدم قدرتها على حماية لبنان. لذلك فإن بناء جيش قوي ومؤسسات أمنية فاعلة يشكل شرطًا أساسيًا لأي نقاش جدي بالنسبة إلى مستقبل السلاح.
ثانيًا: ضمانات أمنية للبنان والجنوب، إذ يعتبر "الحزب" أنّ الخطر الإسرائيلي هو المبرر الرئيسي لاستمرار تمسّكه بسلاحه، وبالتالي فإن أي تسوية تتضمن وقفًا دائمًا للأعمال العسكرية، وترتيبات أمنية واضحة، وضمانات دولية جدية، ستغيّر طبيعة النقاش.
ثالثًا: تفاهم إقليمي أوسع، حيث أنه من الصعب فصل مستقبل سلاح "حزب الله" عن العلاقة الأميركية – الإيرانية وعن موقع إيران في المنطقة. فإذا شهدت المنطقة تسويات كبرى، فقد يصبح ملف السلاح جزءًا من إعادة ترتيب أوسع للأدوار والنفوذ.
رابعًا: قرار من البيئة الحاضنة نفسها، إذ أن أي تحول جذري يحتاج إلى اقتناع داخل البيئة المؤيدة لـ "الحزب" بأن مصلحتها وأمنها ومستقبل أبنائها باتت تُصان عبر الدولة ومؤسساتها، لا عبر استمرار الازدواجية العسكرية.
في المقابل، هناك من يرى أنّ الحديث عن "تسليم السلاح" دفعة واحدة غير واقعي، وأن السيناريو الأكثر احتمالًا، إذا حصلت تسوية كبرى، سيكون انتقالًا تدريجيًا نحو صيغة يصبح فيها الجيش المرجعية العسكرية الوحيدة، مع دمج بعض القدرات أو إعادة تنظيمها ضمن استراتيجية دفاعية وطنية متفق عليها.
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
رئيس شركة الغاز الإيرانية: لا خيار لدينا سوى خفض استهلاك الغاز
lebanon 24
Lebanon24
04/06/2026 13:23:13 Lebanon 24 Lebanon 24
مندوب إسرائيل في الأمم المتحدة: "حزب الله" وضعنا أمام خيار الدخول إلى لبنان
lebanon 24
Lebanon24
04/06/2026 13:23:13 Lebanon 24 Lebanon 24
تقرير لـ"The Spectator": خيار بشأن إيران أمام ترامب
lebanon 24
Lebanon24
04/06/2026 13:23:13 Lebanon 24 Lebanon 24
هل لبنان أمام خيارين لا ثالث لهما؟
lebanon 24
Lebanon24
04/06/2026 13:23:13 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

الولايات المتحدة

الإسرائيلي

الدولة على

الإيرانية

اللبنانية

حزب الله

الإيراني

إسرائيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
Author

اندريه قصاص Andre Kassas

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
05:09 | 2026-06-04
Lebanon24
05:24 | 2026-06-04
Lebanon24
06:10 | 2026-06-04
Lebanon24
06:06 | 2026-06-04
Lebanon24
06:02 | 2026-06-04
Lebanon24
06:00 | 2026-06-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24