تلفزيون لبنان يقترب من نقل المونديال... والمفاوضات في مراحل متقدمة

كشفت مصادر مطلعة أن تلفزيون قطع أشواطاً متقدمة في المفاوضات الجارية لتأمين حقوق نقل العالم 2026، وسط أجواء وصفت بالإيجابية وإمكانية تحقيق اختراق خلال الفترة المقبلة. وتأتي هذه المفاوضات في إطار الجهود الرسمية الرامية لاتاحة متابعة الحدث الرياضي العالمي مجاناً أمام اللبنانيين عبر الشاشة الوطنية.

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