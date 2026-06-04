تجدّد الغارات... إسرائيل قصفت هذه البلدات

شنّت الطائرات الحربيّة الإسرائيليّة، سلسلة غارات بعد ظهر اليوم، استهدفت:

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- السلطانية

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- ميفدون

- تبنين

- قليا

- حاريص

- حداثا

- القرعون

- كفرجوز

- كفرا

- دير الزهراني

وفي بلدة ، استهدفت طائرات مسيّرة إسرائيليّة سيارتين، إضافة إلى دراجة نارية، ما أدى إلى استشهاد 5 أشخاص.

وفي ما يتعلّق بالغارة التي استهدفت المنصوري، أفادت مندوبة " "، أنّ الجيش انتشل إمرأة، وعاملة أجنبيّة.

أما في بلدة قليا، فقد استهدفت الغارة الإسرائيليّة منزلاً، وقد دُمِّرَ بالكامل.

كذلك، استهدفت طائرة مسيّرة إسرائيليّة، منطقة عين الملولة.

وفي بلدة الدوير، استهدفت طائرة مسيّرة إسرائيليّة سيارة.