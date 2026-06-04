تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
26
o
بيروت
26
o
طرابلس
25
o
صور
23
o
جبيل
24
o
صيدا
25
o
جونية
26
o
النبطية
25
o
زحلة
27
o
بعلبك
22
o
بشري
23
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
تجدّد الغارات... إسرائيل قصفت هذه البلدات
Lebanon 24
04-06-2026
|
05:24
A-
A+
photos
0
A+
A-
شنّت الطائرات الحربيّة الإسرائيليّة، سلسلة غارات بعد ظهر اليوم، استهدفت:
-
المنصوري
- السلطانية
Advertisement
- ميفدون
- تبنين
- قليا
- حاريص
- حداثا
- القرعون
- كفرجوز
- كفرا
- دير الزهراني
وفي بلدة
سحمر
، استهدفت طائرات مسيّرة إسرائيليّة سيارتين، إضافة إلى دراجة نارية، ما أدى إلى استشهاد 5 أشخاص.
وفي ما يتعلّق بالغارة التي استهدفت المنصوري، أفادت مندوبة "
لبنان 24
"، أنّ الجيش انتشل إمرأة، وعاملة أجنبيّة.
أما في بلدة قليا، فقد استهدفت الغارة الإسرائيليّة منزلاً، وقد دُمِّرَ بالكامل.
كذلك، استهدفت طائرة مسيّرة إسرائيليّة، منطقة عين الملولة.
وفي بلدة الدوير، استهدفت طائرة مسيّرة إسرائيليّة سيارة.
مواضيع ذات صلة
غارات وقصف مدفعيّ... إسرائيل استهدفت هذه البلدات
Lebanon 24
غارات وقصف مدفعيّ... إسرائيل استهدفت هذه البلدات
04/06/2026 13:26:27
04/06/2026 13:26:27
Lebanon 24
Lebanon 24
خلال الساعات الأخيرة... هذه البلدات اللبنانية قصفتها إسرائيل
Lebanon 24
خلال الساعات الأخيرة... هذه البلدات اللبنانية قصفتها إسرائيل
04/06/2026 13:26:27
04/06/2026 13:26:27
Lebanon 24
Lebanon 24
تجدّد الغارات... بلدات جنوبيّة تحت النار
Lebanon 24
تجدّد الغارات... بلدات جنوبيّة تحت النار
04/06/2026 13:26:27
04/06/2026 13:26:27
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان 24": تجدد الغارات على بلدة الجميجمة
Lebanon 24
"لبنان 24": تجدد الغارات على بلدة الجميجمة
04/06/2026 13:26:27
04/06/2026 13:26:27
Lebanon 24
Lebanon 24
الإسرائيلي
المنصوري
لبنان 24
إسرائيل
الغارات
منصوري
قرعون
تابع
قد يعجبك أيضاً
متى يبدأ وقف إطلاق النار؟.. هذا ما كشفه الرئيس عون
Lebanon 24
متى يبدأ وقف إطلاق النار؟.. هذا ما كشفه الرئيس عون
05:09 | 2026-06-04
04/06/2026 05:09:17
Lebanon 24
Lebanon 24
لودريان في بعبدا: تأكيد فرنسي على الدعم والتضامن مع لبنان
Lebanon 24
لودريان في بعبدا: تأكيد فرنسي على الدعم والتضامن مع لبنان
06:10 | 2026-06-04
04/06/2026 06:10:53
Lebanon 24
Lebanon 24
جابر: لبنان يمرّ بواحدة من أكثر المراحل قسوة في تاريخه الحديث
Lebanon 24
جابر: لبنان يمرّ بواحدة من أكثر المراحل قسوة في تاريخه الحديث
06:06 | 2026-06-04
04/06/2026 06:06:11
Lebanon 24
Lebanon 24
من جديد... إسرائيل تستهدف مُحيط سدّ القرعون
Lebanon 24
من جديد... إسرائيل تستهدف مُحيط سدّ القرعون
06:02 | 2026-06-04
04/06/2026 06:02:14
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان أمام اختبار وقف إطلاق النار لا إعلانه
Lebanon 24
لبنان أمام اختبار وقف إطلاق النار لا إعلانه
06:00 | 2026-06-04
04/06/2026 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
"قصف سيطال بيروت".. تقرير إماراتي يحذر من تصعيد كبير
Lebanon 24
"قصف سيطال بيروت".. تقرير إماراتي يحذر من تصعيد كبير
12:00 | 2026-06-03
03/06/2026 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حديث عن "اغتيالات" في لبنان.. تقرير يكشف الخطر الكبير
Lebanon 24
حديث عن "اغتيالات" في لبنان.. تقرير يكشف الخطر الكبير
16:53 | 2026-06-03
03/06/2026 04:53:30
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير أميركي يحدّد "حل حرب لبنان".. ما هو؟
Lebanon 24
تقرير أميركي يحدّد "حل حرب لبنان".. ما هو؟
15:00 | 2026-06-03
03/06/2026 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عن الإمتحانات الرسميّة والدعوات لتقديم إستقالتها... هذا ما قالته وزيرة التربية
Lebanon 24
عن الإمتحانات الرسميّة والدعوات لتقديم إستقالتها... هذا ما قالته وزيرة التربية
10:40 | 2026-06-03
03/06/2026 10:40:01
Lebanon 24
Lebanon 24
"حلّ لطائرات الحزب".. ماذا كُشف في إسرائيل عن الأمر؟
Lebanon 24
"حلّ لطائرات الحزب".. ماذا كُشف في إسرائيل عن الأمر؟
11:15 | 2026-06-03
03/06/2026 11:15:46
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
05:09 | 2026-06-04
متى يبدأ وقف إطلاق النار؟.. هذا ما كشفه الرئيس عون
06:10 | 2026-06-04
لودريان في بعبدا: تأكيد فرنسي على الدعم والتضامن مع لبنان
06:06 | 2026-06-04
جابر: لبنان يمرّ بواحدة من أكثر المراحل قسوة في تاريخه الحديث
06:02 | 2026-06-04
من جديد... إسرائيل تستهدف مُحيط سدّ القرعون
06:00 | 2026-06-04
لبنان أمام اختبار وقف إطلاق النار لا إعلانه
05:57 | 2026-06-04
في اتّصال... ماذا أبلغت إسرائيل بلدية مرجعيون؟
فيديو
مُجدداً أثار الجدل.. ترامب يشبّه "حلبة" في البيت الأبيض ببرج إيفل (فيديو)
Lebanon 24
مُجدداً أثار الجدل.. ترامب يشبّه "حلبة" في البيت الأبيض ببرج إيفل (فيديو)
03:13 | 2026-06-04
04/06/2026 13:26:27
Lebanon 24
Lebanon 24
انطلاق القمة الروحية في دار الطائفة الدرزية (بث مباشر)
Lebanon 24
انطلاق القمة الروحية في دار الطائفة الدرزية (بث مباشر)
04:02 | 2026-06-02
04/06/2026 13:26:27
Lebanon 24
Lebanon 24
"خفت على جسمي".. نجمة عربية شهيرة تكشف سبب عدم إنجابها (فيديو)
Lebanon 24
"خفت على جسمي".. نجمة عربية شهيرة تكشف سبب عدم إنجابها (فيديو)
04:05 | 2026-05-30
04/06/2026 13:26:27
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24