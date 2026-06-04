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لبنان
تجدّد الغارات... إسرائيل قصفت هذه البلدات واستشهاد 5 أشخاص في سحمر
Lebanon 24
04-06-2026
|
05:24
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شنّت الطائرات الحربيّة الإسرائيليّة، سلسلة غارات بعد ظهر اليوم، استهدفت:
- المنصوري
- السلطانية
- ميفدون
- تبنين
- قليا
- حاريص
- حداثا
- القرعون
- كفرجوز
- كفرا
- دير الزهراني
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- عدشيت
- القطراني
- حاروف
- لبايا
- معركة
وفي بلدة سحمر، استهدفت طائرات مسيّرة إسرائيليّة سيارتين، إضافة إلى دراجة نارية، ما أدى إلى استشهاد 5 أشخاص هم:
-
علي حمود
- حيدر
فؤاد
شمخة
- محمد عبدالله
- حسان محمد الخشن
- علي محمد
قاسم
فياض
وفي ما يتعلّق بالغارة التي استهدفت المنصوري، أفادت مندوبة "
لبنان 24
"، أنّ الجيش انتشل إمرأة، وعاملة أجنبيّة.
أما في بلدة قليا، فقد استهدفت الغارة الإسرائيليّة منزلاً، وقد دُمِّرَ بالكامل.
كذلك، استهدفت طائرة مسيّرة إسرائيليّة، منطقة عين الملولة.
وفي بلدة الدوير، استهدفت طائرة مسيّرة إسرائيليّة سيارة.
واستهدفت طائرة مسيّرة إسرائيليّة سيارة في حيّ مشاع في
النبطية
.
وعلم "
لبنان
24"، أنّ الجيش الاسرائيلي نفذ تفجيرين عنيفين في محيط بلدة
يحمر
الشقيف.
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