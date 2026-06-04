تجدّد الغارات... إسرائيل قصفت هذه البلدات واستشهاد 5 أشخاص في سحمر

شنّت الطائرات الحربيّة الإسرائيليّة، سلسلة غارات بعد ظهر اليوم، استهدفت:

- المنصوري

- السلطانية

- ميفدون

- تبنين

- قليا

- حاريص

- حداثا

- القرعون

- كفرجوز

- كفرا

- دير الزهراني

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- عدشيت

- القطراني

- حاروف

- لبايا

- معركة

وفي بلدة سحمر، استهدفت طائرات مسيّرة إسرائيليّة سيارتين، إضافة إلى دراجة نارية، ما أدى إلى استشهاد 5 أشخاص هم:

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- حيدر شمخة

- محمد عبدالله

- حسان محمد الخشن

- علي محمد فياض

وفي ما يتعلّق بالغارة التي استهدفت المنصوري، أفادت مندوبة " "، أنّ الجيش انتشل إمرأة، وعاملة أجنبيّة.

أما في بلدة قليا، فقد استهدفت الغارة الإسرائيليّة منزلاً، وقد دُمِّرَ بالكامل.

كذلك، استهدفت طائرة مسيّرة إسرائيليّة، منطقة عين الملولة.

وفي بلدة الدوير، استهدفت طائرة مسيّرة إسرائيليّة سيارة.

واستهدفت طائرة مسيّرة إسرائيليّة سيارة في حيّ مشاع في .

وعلم " 24"، أنّ الجيش الاسرائيلي نفذ تفجيرين عنيفين في محيط بلدة الشقيف.