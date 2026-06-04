قلقٌ إسرائيليّ... ماذا يُريد ترامب في لبنان؟

قال مسؤولان أميركيان كبيران لموقع "أكسيوس"، إنّه "بينما يريد الرئيس الأميركيّ إنهاء الحرب في ، يبدو أن رئيس الحكومة الإسرائيليّة يُريد إستئنافها".

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وبحسب ما أفاد "أكسيوس"، فإنّ " يخشى أنّ تفرض معايير أكثر تشدّداً على الضربات في لبنان، وليس فقط في قبل منحها "الضوء الأخضر".

وفي هذا السياق، قال مصدر إسرائيليّ للموقع الأميركيّ، إنّ "نتنياهو قلق من أنّ يكون الإتّصال المتوتّر مع مقدّمة لفرض قيود أميركية إضافية على حرية عمل في لبنان".