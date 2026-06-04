المفتي دريان التقى المدير العام لأمن الدولة.. وهذا ما جرى بحثه

استقبل مفتي الجمهورية الشيخ ، لأمن الدولة اللواء الركن طوني صليبا، يرافقه عدد من الضباط للتهنئة بعيد الأضحى المبارك.

Advertisement

وثمّن اللواء صليبا والوفد المرافق دور دار الفتوى والمفتي في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد، ولا سيما في تحصين الوحدة الداخلية من خلال المواقف الداعية للحوار.



، نوّه المفتي دريان بجهود المدير العام والمديرية العامة لأمن الدولة في المحافظة على الأمن ومكافحة الفساد في الإدارات والمؤسسات العامة.