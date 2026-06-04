إستهداف فريق لشركة "ألفا" في لبايا

أفادت مندوبة " "، أنّ طائرة مسيّرة إسرائيليّة استهدفت فريقاً من شركة "ألفا" في ، كان يقوم بتعبئة المازوت قرب عامود للإرسال.

Advertisement

وأشارت المعلومات الأولية إلى إصابة شخصين في الغارة.