رئاسة الجامعة اللبنانية تعلن تأجيل الامتحانات في فروع الجنوب وصيدا أسبوعاً إضافياً

أعلنت رئاسة " " في بيان، تأجيل الامتحانات في كافة فروع كليات ومعاهد الجامعة في الجنوب ومدينة أسبوعاً إضافياً حتى مساء الأحد 14 حزيران 2026. وجاء هذا القرار نظراً إلى عدم استقرار الظروف الأمنية. وأكدت أنها ستتابع كل التطورات في بيانات متلاحقة.

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