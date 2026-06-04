رئيس الأركان الإسرائيليّ من الشمال: ألحقنا ضررًا كبيرًا بـحزب الله وأضعفناه

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أجرى رئيس الإسرائيليّ إيال زمير، تقييمًا للوضع وحوارًا مع منتدى رؤساء السلطات المحلية في ومنتدى هيئة الأركان العامة في القيادة الشمالية.وقال زامير: "نحن في حالة جاهزية متعددة الجبهات وننظر إلى صورة الوضع في بأكمله، لكننا نركز على الحدود الشمالية. توجيهي هو تركيز الجهد هنا، إذ إن الجزء الأكبر من قوات الجيش الإسرائيليّ وقدراته موجود في . وحتى في هذه الساعة، تواصل قواتنا العمل برًا وبالنيران لتدمير البنى التحتية وإزالة التهديدات. وخلال هذا الأسبوع فقط، سيطرت قوات الجيش الاسرائيلي على مرتفعات الشقيف (البوفور)، حيث دمرت بنية تحتية كبيرة وحيوية لـ" " بُنيت على مدار سنوات طويلة، كما وسّعت من نشاطها الهجومي".وأضاف: "لقد أضعفنا والمحور بصورة غير مسبوقة، وبذلك ألحقنا ضررًا كبيرًا بـ"حزب الله" وأضعفناه بشكل ملحوظ، كونه يشكل مركز ثقل أساسيًا لإيران. لقد صنعنا واقعًا أمنيًا جديدًا، ونحن نقف في الخط الأمامي دفاعًا عن البلدات ونزيل التهديدات عنها".وختم قائلاً: "خلال عملية "زئير "، عندما رصدنا انضمام "حزب الله" إلى المعركة، تحركنا بسرعة وحزم لإزالة تهديد التسلل وتهديد الصواريخ المضادة للدروع ضدّ البلدات. هذه هي سياستنا: لا احتواء. نعمل بمبادرة وروح هجومية في مواجهة كل تهديد آخذ بالتشكل".