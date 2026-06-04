جلسة لمجلس الوزراء في السرايا

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يتراس الدكتور نواف سلام في هذه الأثناء جلسة لمجلس الوزراء يحضرها الحكومة الدكتور طارق متري ووزراء الثقافة غسان سلامة، الطاقة والمياه جو صدي، السياحة لورا الخازن، حنين السيد، الخارجية والمغتربين يوسف رجي،الاقتصاد والتجارة عامر البساط، الداخلية والبلديات العميد احمد ،الاتصالات شارل الحاج، الشباب والرياضة نورا بيرقداريان، الصناعة دجو عيس الخوري، شؤون التنمية الادارية فادي مكي،الاشغال العامة والنقل فايز رسامني، الزراعة نزار هاني، الاعلام بول مرقص، الصحة العامة ركان ناصر الدين.كما يحضر لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير والامين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكيّه.