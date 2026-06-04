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لبنان

جلسة لمجلس الوزراء في السرايا

Lebanon 24
04-06-2026 | 08:37
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يتراس رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام في هذه الأثناء جلسة لمجلس الوزراء يحضرها نائب رئيس الحكومة الدكتور طارق متري ووزراء الثقافة غسان سلامة، الطاقة والمياه جو صدي، السياحة لورا الخازن، الشؤون الاجتماعية حنين السيد، الخارجية والمغتربين يوسف رجي،الاقتصاد والتجارة عامر البساط، الداخلية والبلديات العميد احمد الحجار،الاتصالات شارل الحاج، الشباب والرياضة نورا بيرقداريان، الصناعة دجو عيس الخوري، شؤون التنمية الادارية فادي مكي،الاشغال العامة والنقل فايز رسامني، الزراعة نزار هاني، الاعلام بول مرقص، الصحة العامة ركان ناصر الدين.
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كما يحضر المدير العام لرئاسة  الجمهورية الدكتور انطوان شقير والامين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكيّه.
 
 
 
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