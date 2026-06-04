الحصيلة الإجمالية للعدوان الإسرائيليّ: 3526 شهيداً



صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن الحصيلة التراكمية الاجمالية للعدوان منذ 2 آذار حتى 4 حزيران باتت كالتالي :

3526 شهيدا و 10733 جريحا.

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