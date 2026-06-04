منسى يبحث في بلغاريا.. تعزيز التنسيق العسكري ودعم التجديد لـاليونيفيل

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لبنان
منسى يبحث في بلغاريا.. تعزيز التنسيق العسكري ودعم التجديد لـ"اليونيفيل"
Lebanon 24
04-06-2026
|
10:19
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التقى
وزير الدفاع الوطني
اللواء
ميشال منسى
رئيس الحكومة البلغارية رومَن راديف، وعقد اجتماعاً مع نظيره البلغاري ديميتار ستويانوف، في إطار زيارته الرسمية المستمرة إلى بلغاريا على رأس وفد رفيع، حيث تركزت المحادثات على تعزيز التعاون
الثنائي
في المجالات الدفاعية وتطوير آليات التنسيق العسكري المشترك بين البلدين.
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وخلال اللقاءات، أكد اللواء منسى على متانة العلاقات التاريخية بين
لبنان
وبلغاريا والتي تمتد لأكثر من ستة عقود، مشدداً على أهمية الارتقاء بها لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية الراهنة.
كما استعرض
وزير الدفاع
مع رئيس الحكومة البلغارية ملف التجديد لقوة
الأمم المتحدة
المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) عقب انتهاء تفويضها الحالي أواخر عام 2026، منوهاً بضرورة حشد الدعم
الأوروبي
لهذا الملف؛ ومن جانبه، أبدى راديف استعداد بلاده الكامل لإثارة هذا الاستحقاق ومناقشته على هامش
القمة الأوروبية
المقررة يوم غدٍ الجمعة في مونتينيغرو.
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