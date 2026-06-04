منسى يبحث في بلغاريا.. تعزيز التنسيق العسكري ودعم التجديد لـاليونيفيل

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وخلال اللقاءات، أكد اللواء منسى على متانة العلاقات التاريخية بين وبلغاريا والتي تمتد لأكثر من ستة عقود، مشدداً على أهمية الارتقاء بها لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية الراهنة. التقى اللواء رئيس الحكومة البلغارية رومَن راديف، وعقد اجتماعاً مع نظيره البلغاري ديميتار ستويانوف، في إطار زيارته الرسمية المستمرة إلى بلغاريا على رأس وفد رفيع، حيث تركزت المحادثات على تعزيز التعاون في المجالات الدفاعية وتطوير آليات التنسيق العسكري المشترك بين البلدين.وخلال اللقاءات، أكد اللواء منسى على متانة العلاقات التاريخية بين وبلغاريا والتي تمتد لأكثر من ستة عقود، مشدداً على أهمية الارتقاء بها لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية الراهنة.

كما استعرض مع رئيس الحكومة البلغارية ملف التجديد لقوة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) عقب انتهاء تفويضها الحالي أواخر عام 2026، منوهاً بضرورة حشد الدعم لهذا الملف؛ ومن جانبه، أبدى راديف استعداد بلاده الكامل لإثارة هذا الاستحقاق ومناقشته على هامش المقررة يوم غدٍ الجمعة في مونتينيغرو.