الجيش الإسرائيليّ: ضبط وسائل قتالية لـحزب الله

#عاجل ‼️في نشاط شمال نهر الليطاني: قوات لواء غفعاتي تقضي على مخرب خلال اشتباك وتضبط عشرات الوسائل القتالية التابعة لحزب الله
⭕️رصد مقاتلو الوحدة الخاصة التابعة للواء غفعاتي أمس، مخرباً من منظمة حزب الله الإرهابية مسلحاً ببندقية من نوع “كلاشينكوف”، وقضوا عليه خلال اشتباك وجهاً… pic.twitter.com/ZnRULmf3H8
— Lieutenant Colonel Ella Waweya | إيلا واوية (@CaptainElla1) June 4, 2026
#عاجل ‼️في نشاط شمال نهر الليطاني: قوات لواء غفعاتي تقضي على مخرب خلال اشتباك وتضبط عشرات الوسائل القتالية التابعة لحزب الله
⭕️رصد مقاتلو الوحدة الخاصة التابعة للواء غفعاتي أمس، مخرباً من منظمة حزب الله الإرهابية مسلحاً ببندقية من نوع “كلاشينكوف”، وقضوا عليه خلال اشتباك وجهاً… pic.twitter.com/ZnRULmf3H8