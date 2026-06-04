الجيش الإسرائيليّ: ضبط وسائل قتالية لـحزب الله

قال الجيش الإسرائيليّ، إنّ "مقاتلي الوحدة الخاصة التابعة للواء رصدوا أمس، عنصراً من " "، كان مسلحاً ببندقية من نوع "كلاشينكوف"، وقُتِلَ خلال اشتباك وجهاً لوجه، وذلك أثناء نشاطه بالقرب من القوات الإسرائيليّة، شمال ".



وأضاف الجيش الإسرائيليّ في بيان، أنّه "وبعد عدة ساعات، داهمت قوات اللواء مخزن وسائل قتالية تابع لـ"حزب الله" في المنطقة، وعثرت في داخله على عشرات الوسائل القتالية من أنواع مختلفة، من بينها بنادق من نوع "كلاشينكوف" وبنادق صيد "شوتغن"، وصاروخ أرض-جو صغير، ومخازن ذخيرة، وقنابل يدوية، ومعدات قتالية إضافية".



وتابع: "كما قام سلاح الجوّ خلال الليلة الماضية، باستهداف خليتين تابعتين لـ"حزب الله"، عملتا في منطقتيّ صور وشقرا".

#عاجل ‼️في نشاط شمال نهر : قوات لواء غفعاتي تقضي على مخرب خلال اشتباك وتضبط عشرات الوسائل القتالية التابعة لحزب الله



⭕️رصد مقاتلو الوحدة الخاصة التابعة للواء غفعاتي أمس، مخرباً من منظمة حزب الله الإرهابية مسلحاً ببندقية من نوع “كلاشينكوف”، وقضوا عليه خلال اشتباك وجهاً… pic.twitter.com/ZnRULmf3H8 — Lieutenant Colonel Ella Waweya | واوية (@CaptainElla1) June 4, 2026 Advertisement