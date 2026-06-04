وزير الصناعة: لم أنسحب من جلسة مجلس الوزراء

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أوضح وزير الصناعة جو أن خروجه من جلسة لم يكن انسحاباً أو اعتراضاً على المقررات والنقاشات، كما روّج بعض الاعلام.

وأكد أنه بقي حتى آخر الجلسة، ثم خرج أولاً لارتباطه بموعد آخر. صدر عن التالي:أوضح وزير الصناعة جو أن خروجه من جلسة لم يكن انسحاباً أو اعتراضاً على المقررات والنقاشات، كما روّج بعض الاعلام.وأكد أنه بقي حتى آخر الجلسة، ثم خرج أولاً لارتباطه بموعد آخر.

فاقتضى التوضيح، مع التمنّي عدم ترويج غير دقيقة تتعلق به، أو من دون مراجعته للحصول على المعلومات الصحيحة.