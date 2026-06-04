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لبنان

وزير الصناعة: لم أنسحب من جلسة مجلس الوزراء

Lebanon 24
04-06-2026 | 10:55
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وزير الصناعة: لم أنسحب من جلسة مجلس الوزراء
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صدر عن وزير الصناعة جو عيسى الخوري التالي:
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أوضح وزير الصناعة جو عيسى الخوري أن خروجه من جلسة مجلس الوزراء لم يكن انسحاباً أو اعتراضاً على المقررات والنقاشات، كما روّج بعض الاعلام.
وأكد أنه بقي حتى آخر الجلسة، ثم خرج أولاً لارتباطه بموعد آخر.
 
فاقتضى التوضيح، مع التمنّي عدم ترويج أخبار غير دقيقة تتعلق به، أو من دون مراجعته للحصول على المعلومات الصحيحة.
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