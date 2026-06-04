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لبنان
اللبنانية الديمقراطية: الجيش يتعرض لضغوط ويرفض أي صدام داخلي مع المقاومة
Lebanon 24
04-06-2026
|
11:00
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أشار المكتب السياسي "للحركة
اللبنانية
الديمقراطية"، في بيان صدر أثر اجتماعه الدوري، إلى أن
الجيش اللبناني
ومؤسساته العسكرية يتعرضون لضغوط هائلة وسط مساعٍ دولية وإقليمية لاستثمار دور الجيش.
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وأكد البيان أن قيادة المؤسسة العسكرية تبقى مع ذلك متمسكة بحماية السلم الأهلي والوحدة الوطنية وتعتبرها السلاح الأقوى، كما ترفض أي محاولات للتشكيك أو دفع الجيش نحو صدام داخلي مع
المقاومة
.
وفي سياق آخر، أوضح البيان أنه في خضم الاتصالات التي جرت عقب إعلان رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو نية الجيش
الإسرائيلي
استهداف الضاحية الجنوبية لبيروت، طلب
رئيس مجلس النواب نبيه بري
من مستشاره الأول علي حمدان التواصل مع السفير الأميركي في
لبنان
ميشال عيسى. وجاء هذا التواصل لإبلاغ الإدارة الأميركية بأن
حزب الله
مستعد للالتزام بوقف شامل لإطلاق النار مقابل وقف شامل لإطلاق النار من الجانب الإسرائيلي، وأن الرئيس
بري
يضمن تنفيذ هذا الالتزام.
وشدد المكتب السياسي في ختام بيانه على أن رئيس مجلس النواب لعب دوراً محورياً في الاتفاق الذي حصل، وقد شدد بشكل واضح للجانب الأميركي على أن الالتزام يجب أن يكون شاملاً ومن الطرفين.
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رئيس مجلس النواب نبيه بري
الجيش اللبناني
الإسرائيلي
نبيه بري
حزب الله
المقاومة
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