اللبنانية الديمقراطية: الجيش يتعرض لضغوط ويرفض أي صدام داخلي مع المقاومة

أشار المكتب السياسي "للحركة الديمقراطية"، في بيان صدر أثر اجتماعه الدوري، إلى أن ومؤسساته العسكرية يتعرضون لضغوط هائلة وسط مساعٍ دولية وإقليمية لاستثمار دور الجيش.

وأكد البيان أن قيادة المؤسسة العسكرية تبقى مع ذلك متمسكة بحماية السلم الأهلي والوحدة الوطنية وتعتبرها السلاح الأقوى، كما ترفض أي محاولات للتشكيك أو دفع الجيش نحو صدام داخلي مع .وفي سياق آخر، أوضح البيان أنه في خضم الاتصالات التي جرت عقب إعلان رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو نية الجيش استهداف الضاحية الجنوبية لبيروت، طلب من مستشاره الأول علي حمدان التواصل مع السفير الأميركي في ميشال عيسى. وجاء هذا التواصل لإبلاغ الإدارة الأميركية بأن مستعد للالتزام بوقف شامل لإطلاق النار مقابل وقف شامل لإطلاق النار من الجانب الإسرائيلي، وأن الرئيس يضمن تنفيذ هذا الالتزام.وشدد المكتب السياسي في ختام بيانه على أن رئيس مجلس النواب لعب دوراً محورياً في الاتفاق الذي حصل، وقد شدد بشكل واضح للجانب الأميركي على أن الالتزام يجب أن يكون شاملاً ومن الطرفين.