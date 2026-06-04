هجوم "صعب" في جنوب لبنان.. هذا ما حصل مع جنود إسرائيليين

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بمقتل وإصابة جنود إسرائيليين في هجوم "صعب" لحزب الله استهدف قوة إسرائيلية.



وأكد الإعلام الاسرائيلي أن الهجوم وقع ضد القوات في .

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