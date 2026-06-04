أسامة سعد بحث ووزير الطاقة أزمة انقطاع المياه في صيدا

أجرى النائب الدكتور ، اتصالًا بوزير الطاقة والمياه، الصدي، لمتابعة أزمة انقطاع المياه التي تعاني منها مدينة وبلدات الجوار، وما تسببه من معاناة يومية للأهالي نتيجة الشح والانقطاع المتكرر للمياه.

وفي هذا السياق، استقبل سعد في مكتبه رئيس مصلحة مياه صيدا في الجنوبي، الحاج مصطفى جواد، بحضور رئيس لجنة الخدمات في التنظيم النقابي أحمد مستو، حيث جرى البحث في أسباب الأزمة والسبل الكفيلة بمعالجتها.

وخلال اللقاء، عرض جواد أبرز التحديات التي تواجه المصلحة، وفي مقدمتها الانقطاع المتكرر لخط الخدمات 24، وارتفاع كلفة المحروقات، وتعثر أعمال الصيانة نتيجة الاعتداءات ، فضلًا عن الضغط المتزايد على شبكات المياه بسبب الكثافة السكانية وازدياد أعداد المقيمين والنازحين في صيدا ومحيطها.

، شدّد "ضرورة تأمين المياه للمواطنين بصورة منتظمة ومستدامة، بما يحفظ كرامتهم ويخفف من الأعباء المعيشية التي يرزحون تحتها"، مؤكّدًا رفضه "لأي تقصير أو تأخير في معالجة هذه الأزمة، ولا سيما في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي يمر بها الأهالي".

وأكّد سعد أنه "سيتابع هذا الملف بشكل يومي ومباشر، سواء من خلال اتصالاته المعنية أو عبر لجنة الخدمات في التنظيم، وصولًا إلى إيجاد حلول عملية تضمن استقرار التغذية بالمياه".

وكان سعد قد تقدّم أيضًا بشكوى رسمية إلى والمياه، شرح فيها تداعيات أزمة انقطاع المياه على المدينة وسكانها، داعيًا إلى "اتخاذ إجراءات عاجلة وفعالة لمعالجة الأزمة ووضع حد لمعاناة المواطنين".