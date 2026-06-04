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لبنان

القومي: التفاوض برعاية أميركية “إيديولوجية استسلام”

Lebanon 24
04-06-2026 | 12:29
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القومي: التفاوض برعاية أميركية “إيديولوجية استسلام”
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رأى الحزب السوري القومي الاجتماعي في بيان، أن "ما جرى في واشنطن تحت رعاية الإدارة الأميركية لا يمثل إرادة الشعب اللبناني ولا تاريخه المقاوم، بل هو تفاوض يدار بإيديولوجية الاستسلام، ومحاولة مكشوفة لفرض إملاءات العدو الصهيوني تحت عباءة الدبلوماسية".

وأشار الى أن "البنود التي تتحدث عما يسمى تفكيك البنية التحتية المسلحة ونزع سلاح المقاومة، ليست سوى وصفة انتحارية لتجريد لبنان من درعه الوحيد"، مؤكدا أن "المقاومة لم تكن يوما ترفا سياسيا بل هي خيار وجودي فرضته طبيعة هذا العدو الهمجي القائم على المجازر والتوسع، والذي أثبت التاريخ أنه لا يفهم ولا ينصاع إلا للغة القوة والسلاح".

وشدد على أن "الرهان على الرعاية الأميركية أو التعهدات الصهيونية هو رهان ساقط سلفا، إذ أمن جنوب لبنان وأمن الأمة بأسرها لا يحميه التنسيق أو المناطق التجريبية المفصلة على مقاس أمن العدو، بل تحميه دماء الشهداء وبنادق المقاومين ووحدة الشعب والجيش والمقاومة".

ودعا الحزب "جميع القوى الحية والمقاومة في لبنان والأمة إلى الوقوف سدا منيعا في وجه هذا المسار التنازلي الاستسلامي"، مؤكدا أن "محاولة الالتفاف على إنجازات المقاومة وتضحيات أهلنا في الجنوب عبر اتفاقيات وصكوك استسلامية لن تمر، خاصة وأن العدو لم يلتزم يوما ببنود وقف إطلاق النار السابقة والآنية".

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