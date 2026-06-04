اعلان عن بدء التواصل مع الناجحين في تعيينات المساعدين القضائيين

اعلن في بيان، انه "عملاً بقرار رقم 7 تاريخ 26/2/2026، تعلن اللجنة المشكلة في ضوء مندرجاته، عن التواصل مع المرشحين الناجحين في المباراة التي أجرتها لتعيين كتبة ومباشرين متمرنين في ملاك المساعدين القضائيين، والمعلنة نتائجها بموجب قراري السيد وزير العدل رقم 1370 تاريخ 15/10/2012 ورقم 1371 تاريخ 15/10/2012 وقرار السيد وزير العدل رقم 493 تاريخ 1/4/2014 (المتعلق بتصحيح خطأ مطبعي في نتائج المباراة لوظيفة كاتب في ملاك المساعدين القضائيين في وزارة العدل)، والذين وردت تراتبية نجاحهم بعد المرشحين المعينين بموجب المرسوم رقم 11993 تاريخ 24/5/2014، وسيُصار لهذه الغاية الإتصال هاتفياً بكل من الأشخاص المعنيين اعتباراً من صباح يوم الجمعة الواقع في ٥/٦/٢٠٢٦، لإبلاغه إيداع قلم المستندات المطلوبة في مهلة 15 يوماً من تاريخ الإتصال، ولتحديد موعد إجراء المقابلة مع اللجنة المكلّفة بذلك، وفق ما يوجبه رقم 7 تاريخ 26/2/2026".