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لبنان

بعد حادثة عائشة بكار...المستقبل يدعو إلى الابتعاد عن كل ما من شأنه الإخلال بالأمن والاستقرار

Lebanon 24
04-06-2026 | 16:06
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بعد حادثة عائشة بكار...المستقبل يدعو إلى الابتعاد عن كل ما من شأنه الإخلال بالأمن والاستقرار
بعد حادثة عائشة بكار...المستقبل يدعو إلى الابتعاد عن كل ما من شأنه الإخلال بالأمن والاستقرار photos 0
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أفادت منسقية بيروت في "تيار المستقبل"، في بيان، أنها "تتابع في قلق بالغ الأحداث المؤسفة التي شهدتها منطقة عائشة بكار، وأدّت إلى سقوط ضحايا وإثارة أجواء من التوتر والقلق بين الأهالي".

وإذ أعربت عن "بالغ أسفها وحزنها لسقوط ضحايا، تقدّمت المنسقية بأحرّ التعازي من ذويهم، وهي تتمنى الشفاء العاجل للمصابين، وتدعو جميع أبناء المنطقة إلى التحلّي بأقصى درجات الوعي والمسؤولية، وتغليب لغة العقل والحوار، والابتعاد عن كل ما من شأنه تأجيج التوتر أو الإخلال بالأمن والاستقرار".

وأكدت المنسقية "ثقتها بالأجهزة الأمنية والقضائية المختصة لكشف ملابسات ما جرى واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق كل من يثبت تورطه، بما يضمن تحقيق العدالة وصون أمن العاصمة وسلمها".

وختمت بيانها بأن "بيروت كانت وستبقى مدينة العيش المشترك والانفتاح، ولن تسمح إرادة أهلها بأن تتحول أي حادثة إلى سبب للفتنة أو الانقسام. ومن هذا المنطلق، تدعو منسقية بيروت في "تيار المستقبل" الجميع إلى التهدئة وضبط النفس والتعاون مع السلطات المختصة حفاظاً على أمن المنطقة وسلامة أهلها". 

 

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