تنسيق سعودي مع بري

تشير مصادر سياسية متابعة إلى أن قنوات التواصل بين رئيس مجلس النواب نبيه بري والمملكة العربية السعودية مفتوحة وتتحرك بوتيرة إيجابية، في ظل مقاربة تعتبرها الرياض متوازنة تجاه الحكومة اللبنانية.
وبحسب المعطيات، فإن المسؤولين السعوديين يبدون ارتياحاً لقراءة بري
للمشهد الداخلي، خصوصاً في ما يتعلق بإدارة التوازنات السياسية داخل الحكومة ومجلس النواب.
هذا التقاطع في الرؤى انعكس استمراراً في التنسيق المباشر بين بري ووزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، حيث تُبحث ملفات لبنانية متعددة ضمن أجواء توصيفها المصادر بأنها "هادئة وإيجابية".
ويُنظر إلى هذا المسار على أنه عامل توازن مهم في ظل التعقيدات السياسية التي يعيشها لبنان
حالياً، ومحاولة لتثبيت قنوات تواصل تمنع أي انقطاع في الحوار بين بيروت
والرياض.