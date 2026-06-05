تنسيق سعودي مع بري

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وبحسب المعطيات، فإن المسؤولين السعوديين يبدون ارتياحاً لقراءة للمشهد الداخلي، خصوصاً في ما يتعلق بإدارة التوازنات السياسية داخل الحكومة ومجلس النواب.هذا التقاطع في الرؤى انعكس استمراراً في التنسيق المباشر بين بري ووزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، حيث تُبحث ملفات لبنانية متعددة ضمن أجواء توصيفها المصادر بأنها "هادئة وإيجابية".ويُنظر إلى هذا المسار على أنه عامل توازن مهم في ظل التعقيدات السياسية التي يعيشها حالياً، ومحاولة لتثبيت قنوات تواصل تمنع أي انقطاع في الحوار بين والرياض.