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لبنان

"مياه بيروت" ذكّرت بوضع إصدارات 2026 قيد التحصيل

Lebanon 24
05-06-2026 | 01:20
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مياه بيروت ذكّرت بوضع إصدارات 2026 قيد التحصيل
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ذكرت "مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان" في بيان، مشتركيها أنها "وضعت قيد التحصيل جداول اصدارات العام 2026، اعتبارا من تاريخ 7/1/2026"، ودعت جميع المشتركين إلى "تسديد بدلات المياه المترتبة عليهم، عن العام 2026 وما قبل، بواسطة: الجباة المختصين، صناديق دوائر التوزيع، آلات الدفع الالكتروني POS MACHINE الموجودة لدى دوائر التوزيع ومراكز شركة أون لاين لتحويل الأموال OMT".

وأشارت إلى أنه "نظرا إلى الظروف الاقتصادية الراهنة عمدت إلى إصدار القرارات التالية:

1- الاعفاء من غرامات التأخير على بدلات الاشتراكات العائدة للعام 2025 وما قبله بنسبة (85%)

2 - تقسيط البدلات المتأخرة عن الأعوام السابقة للعام 2026 لفترة أقصاها كانون الأول 2028.

3 - تسهيل عمليات الحصول على اشتراكات جديدة للمشتركين السابقين التي ما زال يترتب على أصحابها ذمم، حيث يمكن تسديدها على دفعات ولفترة أقصاها كانون الأول 2028.

4 - تخفيض بدل تأسيس الاشتراكات الجديدة للأبنية الموصولة بشبكات المياه بما نسبته:

-(28%) لاشتراكات المياه بالعيار.

-(15%) لاشتراكات المياه بالعداد.

5 - تخفيض بدل تغيير أسماء المشتركين بنسبة (90%).

6 - تخفيض بدل تجديد اشتراك الموقت بنسبة (90%).

7 - تقسيط بدلات العام 2026 لمن يرغب من المشتركين لغاية سبعة أقساط مفصلة على الشكل التالي:

- القسط الأول يستحق قبل نهاية شهر حزيران من العام 2026

- الثاني يستحق قبل نهاية شهر تموز من العام 2026

- الثالث يستحق قبل نهاية شهر آب من العام 2026

- الرابع يستحق قبل نهاية شهر أيلول من العام 2026

- الخامس يستحق قبل نهاية شهر تشرين الأول من العام 2026

- السادس يستحق قبل نهاية شهر تشرين الثاني من العام 2026

- السابع يستحق قبل نهاية شهر كانون الأول من العام 2026

وأملت من "المشتركين التجاوب مع هذا الإعلان وتسديد المبالغ المتوجبة عليهم بدون أي تأخير، ولا سيما المتأخرات وفقا للمادة (24) من نظام الاستثمار المعمول به لدى المؤسسة والصادر بالمرسوم 14597 تاريخ 14/6/2005".

واعتبرت أن "هذا الاعلان بمثابة تبليغ شخصي لكل مشترك وقاطعا لعامل مرور الزمن".

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