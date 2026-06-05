مطلب اسرائيلي "واحد"

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ولفت المصدر إلى أن الجانب الإسرائيلي زعم انه غير متمسك الا بمطلب واحد، وهو ربط الانسحاب الكلي من لبنان بحصرية سلاح حزب الله بيد الدولة اللبنانية، والتطبيق الكامل للقرار 1701