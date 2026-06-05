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لبنان

مطلب اسرائيلي "واحد"

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
05-06-2026 | 01:45
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لفت مصدر دبلوماسي، اطّلع على ما دار من نقاشات في الجلستين الأخيرتين للمفاوضات اللبنانية ـ الإسرائيلية برعاية أميركية في وزارة الخارجية، إلى أن لبنان أصرّ منذ اللحظة الأولى على ضرورة وقف إطلاق النار. في المقابل، أصرّ الوفد الإسرائيلي على أن تكون حصرية سلاح حزب الله بيد الدولة مدخلاً لأي انسحاب كلي من لبنان، متذرعاً بالإخفاقات السابقة في عامَي 2006 و2024، وعدم قدرة الدولة اللبنانية على تطبيق القرار 1701.
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ولفت المصدر إلى أن الجانب الإسرائيلي زعم انه غير  متمسك الا  بمطلب واحد، وهو ربط الانسحاب الكلي من لبنان بحصرية سلاح حزب الله بيد الدولة اللبنانية، والتطبيق الكامل للقرار 1701
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