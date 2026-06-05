عون يبحث نداءً عاجلاً لمساعدة لبنان

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عرض رئيس الجمهورية مع نائب المنسقة الخاصة والمنسق المقيم للأمم المتحدة في ، التحضيرات الجارية لإطلاق النداء العاجل الجديد لمساعدة لبنان على مواجهة التداعيات الإنسانية للحرب .ويهدف النداء إلى تأمين مساعدات عاجلة للنازحين والمتضررين.