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لبنان

بالفيديو.. الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال أكثر من 125 عنصرًا من "حزب الله"

Lebanon 24
05-06-2026 | 10:01
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بالفيديو.. الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال أكثر من 125 عنصرًا من حزب الله
بالفيديو.. الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال أكثر من 125 عنصرًا من حزب الله photos 0
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كتبت المتحدّثة باسم الجيش الإسرائيليّ إيلا واوية، عبر حسابها على منصة "إكس":"الجيش الإسرائيليّ هاجم خلال الأسبوع الأخير أكثر من 650 هدفًا تابعًا لـ"حزب الله"، وتم بتحقيق استخباراتي وتوجيه من هيئة الاستخبارات العسكرية اغتيال أكثر من 125 عنصرًا في جنوب لبنان، إلى جانب نشاط القوات البرية في خط الدفاع الأمامي لتدمير البنى التحتية وإزالة التهديدات عن سكان الشمال والقوات العاملة في المنطقة". 


أضافت واوية: "أمّا في قيادة المنطقة الشمالية: يتواصل جهد الحفر المنهجي للكشف عن المسارات التحت أرضية وتدميرها، مع التركيز على منطقة خانيونس. كما تمت اغتيال  13 عنصرًا بواسطة سلاح الجو، من بينهم أربعة من كبار عناصر جهاز الأمن العام التابع لحركة حماس في قطاع غزة، إضافة إلى عنصر عمل على دفع نشاطات ضد الجيش الاسرائيلي العاملة في القطاع، وكان قد تسلل إلى أراضي الدولة خلال مجزرة السابع من تشرين الاول وشارك في اختطاف أربعة إسرائيليين من الملجأ عند مفترق رعيم".


تابعت: "وفي قيادة المنطقة الوسطى: اعتقل أكثر من 60 مطلوبًا، من بينهم مخربون خططوا لتنفيذ عمليات إرهابية بشكل فوري، بالإضافة إلى مطلوبين بحيازة أسلحة وإلقاء الحجارة والزجاجات الحارقة. كما تم ضبط عدد من الوسائل القتالية، من بينها بنادق من طراز M16 وMP5، وأسلحة محلية الصنع من نوع كارلو، وبندقية صيد وكميات كبيرة من الذخيرة. كذلك اُحبطت محاولة تهريب عشرة مسدسات عبر الحدود الشرقية. وجاء ذلك في إطار عشرات النشاطات الهجومية لإحباط الإرهاب في يهودا والسامرة. بالتوازي، يواصل الجيش الإسرائيلي العمل على إحباط عمليات التهريب وتعزيز منظومة الدفاع على طول الحدود الشرقية والغربية". 


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