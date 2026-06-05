بالفيديو.. الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال أكثر من 125 عنصرًا من "حزب الله"

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#إيجاز_عسكري
أكثر من 650 غارة في جنوب لبنان، تصفية خمسة مخربين بارزين في قطاع غزة واعتقال أكثر من 60 مطلوبًا في يهودا والسامرة: ملخص نشاطات جيش الدفاع خلال الأسبوع الأخير
📌 تواصل قوات جيش الدفاع الإسرائيلي العمل في ثلاث ساحات بالتوازي لإزالة التهديدات عن مواطني دولة إسرائيل.… pic.twitter.com/0bdBhPZG1T
— Lieutenant Colonel Ella Waweya | إيلا واوية (@CaptainElla1) June 5, 2026
#إيجاز_عسكري
أكثر من 650 غارة في جنوب لبنان، تصفية خمسة مخربين بارزين في قطاع غزة واعتقال أكثر من 60 مطلوبًا في يهودا والسامرة: ملخص نشاطات جيش الدفاع خلال الأسبوع الأخير
📌 تواصل قوات جيش الدفاع الإسرائيلي العمل في ثلاث ساحات بالتوازي لإزالة التهديدات عن مواطني دولة إسرائيل.… pic.twitter.com/0bdBhPZG1T