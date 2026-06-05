بالفيديو.. الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال أكثر من 125 عنصرًا من "حزب الله"

#إيجاز_عسكري



أكثر من 650 غارة في جنوب لبنان، تصفية خمسة مخربين بارزين في قطاع غزة واعتقال أكثر من 60 مطلوبًا في يهودا والسامرة: ملخص نشاطات جيش الدفاع خلال الأسبوع الأخير



📌 تواصل قوات جيش الدفاع الإسرائيلي العمل في ثلاث ساحات بالتوازي لإزالة التهديدات عن مواطني دولة .… pic.twitter.com/0bdBhPZG1T — Lieutenant Colonel Ella Waweya | إيلا واوية (@CaptainElla1) June 5, 2026 Advertisement

أضافت واوية: "أمّا في قيادة المنطقة الشمالية: يتواصل جهد الحفر المنهجي للكشف عن المسارات التحت أرضية وتدميرها، مع التركيز على منطقة خانيونس. كما تمت اغتيال 13 عنصرًا بواسطة سلاح الجو، من بينهم أربعة من كبار عناصر جهاز الأمن العام التابع لحركة في ، إضافة إلى عنصر عمل على دفع نشاطات ضد الجيش الاسرائيلي العاملة في القطاع، وكان قد تسلل إلى أراضي الدولة خلال مجزرة السابع من تشرين الاول وشارك في اختطاف أربعة إسرائيليين من الملجأ عند مفترق رعيم".تابعت: "وفي قيادة المنطقة الوسطى: اعتقل أكثر من 60 مطلوبًا، من بينهم مخربون خططوا لتنفيذ عمليات إرهابية بشكل فوري، بالإضافة إلى مطلوبين بحيازة أسلحة وإلقاء الحجارة والزجاجات الحارقة. كما تم ضبط عدد من الوسائل القتالية، من بينها بنادق من طراز M16 وMP5، وأسلحة محلية الصنع من نوع كارلو، وبندقية صيد وكميات كبيرة من الذخيرة. كذلك اُحبطت محاولة تهريب عشرة مسدسات عبر الحدود الشرقية. وجاء ذلك في إطار عشرات النشاطات الهجومية لإحباط الإرهاب في يهودا والسامرة. بالتوازي، يواصل الجيش العمل على إحباط عمليات التهريب وتعزيز منظومة الدفاع على طول الحدود الشرقية والغربية".